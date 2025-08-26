Ξυλοκόπησαν 16χρονο επειδή φορούσε μπλούζα ομάδας - Επίθεση με λοστούς και κράνη στην Καλαμαριά

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 68, στην Καλαμαριά. Θύμα ήταν ένας ανήλικος 16χρονών που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πάνω από 10 δίκυκλα που σύμφωνα με πληροφορίες επέστρεφαν από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη επίσης γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης μεταξύ αυτών και ανήλικοι, είδαν τον 16χρονο και σταμάτησαν στην Εθνικής Αντιστάσεως για να του επιτεθούν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση.

«Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή και τα εξετάζουν για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

