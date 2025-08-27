Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣφοδρή αντιπαράθεση για τις ανακοινώσεις: Το ΓΤΠ διαψεύδει διαγραφές – Ο Καρούσος επιμένει «Μας διέγραψαν κανονικά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις ανακοινώσεις: Το ΓΤΠ διαψεύδει διαγραφές – Ο Καρούσος επιμένει «Μας διέγραψαν κανονικά»

 27.08.2025 - 10:52
Σφοδρή αντιπαράθεση για τις ανακοινώσεις: Το ΓΤΠ διαψεύδει διαγραφές – Ο Καρούσος επιμένει «Μας διέγραψαν κανονικά»

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσου, και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με φόντο τους ισχυρισμούς περί διαγραφής παλαιότερων ανακοινώσεων από τις ιστοσελίδες Υπουργείων.

Η Διευθύντρια του ΓΤΠ, Αλίκη Στυλιανού, σε επίσημη τοποθέτησή της ξεκαθαρίζει ότι «καμία διαγραφή ανακοινωθέντων ή άλλου υλικού δεν έχει γίνει από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, ο κ. Καρούσος επανήλθε με νέα ανάρτηση, επιμένοντας ότι τα αρχεία έχουν αφαιρεθεί από τις επίσημες ιστοσελίδες των Υπουργείων και μεταφέρθηκαν σε «σελίδα αρχείου» του ΓΤΠ. «Εκεί που όλοι μπορούσαν να δουν και να βρουν τις ανακοινώσεις, σήμερα βλέπουν μόνο υλικό από τον Απρίλιο του 2023 και μετά. Ό,τι προϋπήρχε έχει εξαφανιστεί, με εξαίρεση λίγες επιλεκτικές περιπτώσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι «χιλιάδες σύνδεσμοι που οδηγούσαν σε συγκεκριμένο περιεχόμενο παραπέμπουν πλέον σε γενική σελίδα αντί στο αρχικό υλικό».

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ συγκρίνει μάλιστα τη σημερινή κατάσταση με την πρακτική προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου όπως αναφέρει, «το αρχείο ανακοινώσεων παρέμενε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα κάθε υπουργείου, με όλες τις λεπτομέρειες από το 2006».

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας: «Τσάκωσαν» 40χρονο με πυρσούς κατά την είσοδο οπαδών στον αγώνα
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
«Γάρος» κερνάει… παγωτό – Στάθμευσε στην παραλία σε δύο θέσεις ΑμεΑ – Δείτε φωτογραφία
Νέα σχολική χρονιά: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα – Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην παραβατική συμπεριφορά μαθητών – Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»
Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία
Θρήνος στην Πάφο για τον Γεννάδιο: Πήγε στην Κρήτη για δουλειά και έχασε την ζωή του - Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τατάρ: «Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης»

 27.08.2025 - 10:38
Επόμενο άρθρο

Μονή Σινά: Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν το μοναστήρι

 27.08.2025 - 10:48
Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  27.08.2025 - 10:14
Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

  •  27.08.2025 - 10:07
«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

  •  27.08.2025 - 08:44
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

  •  27.08.2025 - 09:01
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  •  27.08.2025 - 08:10
Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

  •  27.08.2025 - 09:37
«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

  •  27.08.2025 - 09:50
Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

  •  27.08.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα