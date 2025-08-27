Σφοδρή αντιπαράθεση για τις ανακοινώσεις: Το ΓΤΠ διαψεύδει διαγραφές – Ο Καρούσος επιμένει «Μας διέγραψαν κανονικά»

Η Διευθύντρια του ΓΤΠ, Αλίκη Στυλιανού, σε επίσημη τοποθέτησή της ξεκαθαρίζει ότι «καμία διαγραφή ανακοινωθέντων ή άλλου υλικού δεν έχει γίνει από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς.

Ωστόσο, ο κ. Καρούσος επανήλθε με νέα ανάρτηση, επιμένοντας ότι τα αρχεία έχουν αφαιρεθεί από τις επίσημες ιστοσελίδες των Υπουργείων και μεταφέρθηκαν σε «σελίδα αρχείου» του ΓΤΠ. «Εκεί που όλοι μπορούσαν να δουν και να βρουν τις ανακοινώσεις, σήμερα βλέπουν μόνο υλικό από τον Απρίλιο του 2023 και μετά. Ό,τι προϋπήρχε έχει εξαφανιστεί, με εξαίρεση λίγες επιλεκτικές περιπτώσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι «χιλιάδες σύνδεσμοι που οδηγούσαν σε συγκεκριμένο περιεχόμενο παραπέμπουν πλέον σε γενική σελίδα αντί στο αρχικό υλικό».

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ συγκρίνει μάλιστα τη σημερινή κατάσταση με την πρακτική προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου όπως αναφέρει, «το αρχείο ανακοινώσεων παρέμενε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα κάθε υπουργείου, με όλες τις λεπτομέρειες από το 2006».

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση: