Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤατάρ: «Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τατάρ: «Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης»

 27.08.2025 - 10:38
Τατάρ: «Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης»

«Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κάνοντας λόγο για «μονομερείς ενέργειες» που προκαλούν αβεβαιότητα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, κατά την έκφρασή του.

Σε δηλώσεις του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Κίπρις», ο κ. Τατάρ είπε ότι η κατάσταση στα οδοφράγματα προκάλεσε «ανησυχία και αβεβαιότητα» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αβεβαιότητα στον λαό μας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τέτοια περιστατικά εγκυμονούν τον κίνδυνο να βαθύνουν περαιτέρω τη δυσπιστία.

«Τα σημεία διέλευσης είναι διμερή και αφορούν και τις δύο πλευρές. Για κάθε ρύθμιση ή εργασία που πρόκειται να γίνει, η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Διαφορετικά, προκαλούνται αχρείαστες εντάσεις» είπε.

Στις δηλώσεις του ο Τ/κ ηγέτης είπε επίσης ότι τα σημεία διέλευσης πρέπει να υπηρετούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και όχι να γίνονται πεδίο κρίσεων. Ανέφερε, επίσης, ότι την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, θα πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που περιπλέκουν τη λειτουργία των υφιστάμενων ή προκαλούν παρεξηγήσεις, κατά την έκφρασή του.

Ο Ερσίν Τατάρ απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία. «Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κουλτούρας συνεργασίας. Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης (Νίκος) Χριστοδουλίδης πρέπει να είναι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα και να αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε παρεξηγήσεις», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας: «Τσάκωσαν» 40χρονο με πυρσούς κατά την είσοδο οπαδών στον αγώνα
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
«Γάρος» κερνάει… παγωτό – Στάθμευσε στην παραλία σε δύο θέσεις ΑμεΑ – Δείτε φωτογραφία
Νέα σχολική χρονιά: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα – Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην παραβατική συμπεριφορά μαθητών – Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στο «Τ»
Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία
Θρήνος στην Πάφο για τον Γεννάδιο: Πήγε στην Κρήτη για δουλειά και έχασε την ζωή του - Πότε θα γίνει η κηδεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική - Τι κατήγγειλε η 17χρονη

 27.08.2025 - 10:33
Επόμενο άρθρο

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις ανακοινώσεις: Το ΓΤΠ διαψεύδει διαγραφές – Ο Καρούσος επιμένει «Μας διέγραψαν κανονικά»

 27.08.2025 - 10:52
Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

  •  27.08.2025 - 10:14
Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Στο σημείο η Αστυνομία

  •  27.08.2025 - 10:07
«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

«Χτύπημα» κάτω από τη μέση για Αποστόλου: Τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος - «Υπομένω τα ψέματα και τη λάσπη μερικών»

  •  27.08.2025 - 08:44
Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

Υβριστικό πανό για Φειδία: Έτσι «τσάκωσαν» τον 32χρονο - Τα αδικήματα που διερευνούν οι Αρχές

  •  27.08.2025 - 09:01
Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επιχείρηση διάσωσης: Προσπάθησε να ανέβει στην ταράτσα και έπεσε στο μεσοπάτωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  •  27.08.2025 - 08:10
Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

Δεύτερη σύλληψη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα: Φόρεσαν χειροπέδες σε 27χρονο

  •  27.08.2025 - 09:37
«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

«Ραγίζουν καρδιές» τα λόγια της Μαρία Αριστοτέλους στην πορεία Χριστοδούλας: «Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη» - Φωτογραφία

  •  27.08.2025 - 09:50
Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

Κλείνει προσωρινά γνωστό μαγαζί της Λεμεσού – Επανέρχεται σύντομα ανανεωμένο - Δείτε στιγμιότυπο

  •  27.08.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα