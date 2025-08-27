60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική - Τι κατήγγειλε η 17χρονη

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη πέρσι το καλοκαίρι, όταν η 17χρονη, τότε, παθούσα βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που γειτνίαζε μ' αυτή του 60χρονου.

Όταν η καταγγέλλουσα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα