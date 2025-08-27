Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

 27.08.2025 - 10:14
Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πως η κ. Ολγκίν θα γίνει δεκτή την Τρίτη το πρωί στις 9 και μισή από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στη συνέχεια στις 11 και μισή θα δει στα κατεχόμενα τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τη ΔΕΑ.

Την Τετάρτη η κ. Ογλκίν αναμένεται να συναντηθεί με τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία και την Παρασκευή, πριν την αναχώρησή της, θα επισκεφθεί τ/κ κοιμητήρια σε Λάρνακα και κατεχόμενη Μόρφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε δηλώσει μετά την άτυπη διευρυμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο ότι θα συναντήσει εκ νέου τους ηγέτες σε κοινή συνάντηση τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

