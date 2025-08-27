Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μονή Σινά: Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν το μοναστήρι

 27.08.2025 - 10:48
Μονή Σινά: Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν το μοναστήρι

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά τους παραμένουν έξω από την πύλη και επιχειρούν να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έχει απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, καταγγέλλοντας απειλές κατά της ζωής του αλλά και κινήσεις για δικαστικές ενέργειες εις βάρος του. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι στασιαστές καλούν συνεχώς οπαδούς και επιχειρούν με φωνές και πιέσεις να μπουν ξανά στο μοναστήρι. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι έχει παρουσία κοντά στον χώρο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει για να τους απομακρύνει.

Αντιθέτως, σύμφωνα με μαρτυρίες, αξιωματούχοι που βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές φέρεται να συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο και την αδελφότητα να επιτρέψουν την επιστροφή των πραξικοπηματιών, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο μοναστικό συγκρότημα και την ομαλή λειτουργία του.

Η κρίση στη Μονή Σινά εξελίσσεται σε ένα ζήτημα με σοβαρές θρησκευτικές, θεσμικές και διπλωματικές προεκτάσεις, δεδομένης της ιστορικής σημασίας του μοναστηριού και της ανάγκης διασφάλισης της ανεμπόδιστης λειτουργίας του.

Οι «ίσες αποστάσεις» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εντείνουν την κρίση στη Μονή Σινά

Εν τω μεταξύ, «λάδι στη φωτιά» της κρίσης, η οποία έχει ξεσπάσει στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, απειλεί να ρίξει η επαμφοτερίζουσα ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του στη Μονή.

Η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από τα Ιεροσόλυμα, επιδιώκει κυρίως να κατοχυρώσει την κανονική δικαιοδοσία του στη Μονή και, τηρώντας ίσες αποστάσεις, ουσιαστικά δεν αποδοκίμασε το πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του ηγουμένου της Μονής, Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αποκαλύπτει την απόφαση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων να επιτύχει τον έλεγχο της Μονής, αν και παραδοσιακά η σχέση με την Ιερά Μονή περιοριζόταν στη χειροτονία του εκάστοτε νέου Ηγουμένου και, σε περίπτωση μάλιστα που υπήρχε άρνηση, τότε η χειροτονία γινόταν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το ανακοινωθέν συνοδεύεται από φωτογραφία της αντιπροσωπείας με τους μοναχούς της Μονής, ενώ σκοπίμως έχει παραλειφθεί η φωτογραφία από τη συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, Ηγούμενο της Μονής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

