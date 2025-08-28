Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Ο 56χρονος συγκατηγορούμενος του κρίθηκε ένοχος σε δυο κατηγορίες για ανθρωποκτονία και η ποινή του θα επιβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Νομική Υπηρεσία, οι δύο κατηγορούμενοι δεν παραδέχθηκαν καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση οδηγήθηκε σε ακροαματική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2024, με την Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάζει 37 μάρτυρες κατηγορίας, μεταξύ των οποίων εμπειρογνώμονες και αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται επίσης ότι η ογκώδης απόφαση του Κακουργιοδικείου, που αριθμεί πέραν των 200 σελίδων, ήταν ομόφωνη.

Ειδικότερα, προστίθεται, ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος σε δύο κατηγορίες για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, με το Κακουργιοδικείο να του επιβάλει αυθημερόν, δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης (διά βίου φυλάκιση). «Ποινή, η οποία αποτελεί την ανώτατη και μοναδική ποινή που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης», συμπληρώνει.

Ως προς την ύπαρξη της προμελέτης στη διάπραξη των φόνων, το Κακουργιοδικείο συμφώνησε με τη θέση του εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Κατηγορούσα Αρχή) ότι, «παρά το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι είχαν προηγουμένως δεχθεί επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, εντούτοις ο πρώτος κατηγορούμενος διέπραξε τους φόνους ενώ τελούσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να απωλέσει τον αυτοέλεγχό του και επιφέροντας στοχευμένα θανατηφόρα κτυπήματα στα θύματα, στο ίδιο ακριβώς σημείο του σώματός τους με μαχαίρι, το οποίο μετέφερε μαζί του εκ των προτέρων».

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εναντίον των δύο θυμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, στη βάση της μαρτυρίας που παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή, το Κακουργιοδικείο διαπίστωσε ότι αυτός διαμόρφωσε, με τον πρώτο κατηγορούμενο, «κοινό σκοπό για να επιτεθούν στα δύο θύματα και στο πλαίσιο εκτέλεσης του σκοπού μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, εύλογα να προβλέψει ως ενδεχόμενη τη θανάτωση των θυμάτων». Η επιβολή της ποινής στον δεύτερο κατηγορούμενο θα γίνει σε άλλη δικάσιμο.