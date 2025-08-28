Με τι καιρό μας αποχαιρετά ο Αύγουστος - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στο ανατολικό μισό του νησιού δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα, στα νότια και στα βόρεια παράλια τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη, στα προσήνεμα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, στα δυτικά και στα βόρεια. Στο ανατολικό μισό του νησιού δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Το βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, στο δυτικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το Σαββατοκύριακο, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά τη Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ