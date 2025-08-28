Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜε τι καιρό μας αποχαιρετά ο Αύγουστος - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τι καιρό μας αποχαιρετά ο Αύγουστος - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

 28.08.2025 - 22:36
Με τι καιρό μας αποχαιρετά ο Αύγουστος - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στο ανατολικό μισό του νησιού δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα, στα νότια και στα βόρεια παράλια τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη, στα προσήνεμα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, στα δυτικά και στα βόρεια. Στο ανατολικό μισό του νησιού δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Το βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, στο δυτικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το Σαββατοκύριακο, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά τη Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Με τι καιρό μας αποχαιρετά ο Αύγουστος - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

 28.08.2025 - 21:57
Επόμενο άρθρο

Λίβανος: Ανανεώθηκε η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ έως τον Δεκέμβριο 2026

 28.08.2025 - 23:12
Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Η απόρριψη τσιγάρου είναι, σύμφωνα με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες του AFT, η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό στις 23 και 24 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

  •  28.08.2025 - 16:45
Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

Μετά τη Γενική Συνέλευση ο ανασχηματισμός - Παρασκηνιακές επαφές για το νέο κυβερνητικό σχήμα

  •  28.08.2025 - 20:47
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

  •  28.08.2025 - 16:59
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  28.08.2025 - 21:57
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Αυτοί είναι οι ΟΚΤΩ αντίπαλοι της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League!

Αυτοί είναι οι ΟΚΤΩ αντίπαλοι της ΠΑΦΟΥ στη League Phase του Champions League!

  •  28.08.2025 - 20:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα