Έκρηξη σε εργοστάσιο: Δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο ο 52χρονος - Δύο τα πυρομαχικά που μετέφερε

Ο 52χρονος σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπος με αδικήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «προωθητικό βλήματος σαράντα χιλιοστών βληθέν μη εκραγέν. Όχι ένα, αλλά δύο φαίνεται να είχε συλλέξει ο 52χρονος Ελληνοκύπριος από πεδίο βολής, μαζί με άλλα παλαιά μέταλλα και τα μετέφερε για ανακύκλωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να τραυματιστεί τόσο ο ίδιος όσο και τα άλλα δύο άτομα.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς προκύπτει πως ο 52χρονος είχε περισυλλέξει παλαιά μέταλλα, ανάμεσά τους και πυρομαχικά της Εθνικής Φρουράς, από πεδίο βολής και τα είχε μεταφέρει στον χώρο παραλαβής μετάλλων για ανακύκλωση.

Όταν ξεφόρτωσε το πρώτο προωθητικό βλήματος, αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τόσο ο ίδιος όσο και ο τριάντα εννιάχρονος υπάλληλος του εργοστασίου, όσο και ο 42χρονος δεύτερος πελάτης.

Το δεύτερο αντικείμενο προωθητικό βλήματος σαράντα χιλιοστών που εντοπίστηκε στο σημείο, παραλήφθηκε από τους πυροτεχνουργούς. Όπως ανέφεραν στον Alpha στρατιωτικές πηγές, τέτοιου είδους πυρομαχικά χρησιμοποιούνται στην περιοχή όπου βρίσκεται το πεδίο βολής Καλού Χωριού Λάρνακας, που είναι μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο 52χρονος δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με αδικήματα. Εφόσον το επιτρέψει η υγεία και των τριών, θα τους ληφθεί ανακριτική κατάθεση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη, αλλά και από ποιο σημείο ακριβώς παρέλαβε τα πυρομαχικά ο Ελληνοκύπριος.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει ήδη ετοιμάσει επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα σε σχέση με την παράνομη λειτουργία του χώρου παραλαβής μετάλλων, κάτι το οποίο είχε γίνει και στο παρελθόν και οι διαχειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ωστόσο εξακολουθούσαν να λειτουργούν».