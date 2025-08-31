Ecommbx
Σταρ του OnlyFans άφησε άναυδο YouTuber όταν του αποκάλυψε πόσα χρήματα έβγαλε το 2024: «Παραλίγο να ξεπεράσω τον LeBron»

 31.08.2025 - 13:11
Οι χρήστες του OnlyFans είναι γνωστό ότι κερδίζουν αρκετά χρήματα από το περιεχόμενο που διαθέτουν στην δημοφιλή πλατφόρμα και αρκετοί από αυτούς καυχιούνται δημόσια τα κέρδη τους. Για παράδειγμα, η Lil Tay πριν μερικές μέρες αποκάλυψε στους ακόλουθούς της πόσα χρήματα έβγαλε σε μόλις τρεις ώρες από στην στιγμή που άνοιξε τον λογαριασμό της, όταν έκλεισε τα 18 της χρόνια.

Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε: «Ένα εκατομμύριο δολάρια σε μερικές ώρες. Είμαι η νεότερη που το πετυχαίνει και το αφιερώνω σε όλους τους ενήλικες haters μου». Στη συνέχεια ανέβασε ένα screenshot, με τα κέρδη της, με το ποσό να φτάνει 1.024.298,09 δολάρια. «Καθόλου άσχημα για τρεις ώρες. Σπάσαμε το ρεκόρ του OnlyFans», πρόσθεσε.

 

Η Sophie Rain ξεπέρασε κάθε προσδοκία στο OnlyFans

Την ίδια ώρα που η Lil Tay πανηγυρίζει για το ρεκόρ της, μια άλλη πρωταγωνίστρια του OnlyFans, η Sophie Rain αποκάλυψε το διαστημικό ποσό που έβγαλε τον τελευταίο χρόνο. Καλεσμένη στην εκπομπή του YouTuber David Dobrik, άφησε άφωνο τον παρουσιαστή όταν του είπε ότι παραλίγο να ξεπεράσει τον LeBron James.

«Παραλίγο να βγάλω περισσότερα από τον LeBron πέρυσι», είπε η Rain στον Dobrik σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube στις 26 Αυγούστου. «Αυτός έβγαλε 56 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εγώ έβγαλα 43 εκατομμύρια δολάρια».

Μάλιστα, στη συνέχεια η 20χρονη πρόσθεσε ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει βγάλει κοντά στα 83 εκατομμύρια δολάρια. «Κανείς δεν με πιστεύει», ισχυρίστηκε στο βίντεο, «αλλά είναι πέρα ​​για πέρα ​​αληθινό. Είμαι τόσο αγχωμένη που βγάζω τόσα πολλά χρήματα. Με πιάνει τρέλα γιατί όλα αυτά μπορεί να εξαφανιστούν αύριο».

Ο YouTuber προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία έδειξε στην κάμερα τον τραπεζικό λογαριασμό της Rain, η οποία από το 2023 που δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans έχει βγάλει συνολικά 100 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι όλα αυτά τα πέτυχε χωρίς να έχει ερωτικό περιεχόμενο στον λογαριασμό της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

