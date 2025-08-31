Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»

 31.08.2025 - 13:30
Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»

Μάρτυρες ενός αδιανόητου περιστατικού, έγιναν για δεύτερη φορά οι γονείς του μικρού Λάμπρου Καλλένου, αφού άγνωστοι βανδάλισαν ξανά τον τάφο με κόκκινο σπρέι.

Ο πατέρας του μικρού Λάμπρου, Παντελής γνωστοποίησε το γεγονός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες από το κοιμητήριο.

Αυτούσια η ανάρτηση του Παντελή Καλλένου:

Για δεύτερη φορά αντικρίσαμε τη βεβήλωση στον τάφο του παιδιού μας, του Λάμπρου.
Μετά τον πρώτο βανδαλισμό καθαρίσαμε, πιστεύοντας πως δεν θα ξανασυμβεί.
Όμως σήμερα βρεθήκαμε ξανά μπροστά στο ίδιο θλιβερό θέαμα, αυτή τη φορά με κόκκινο σπρέι.
Η ουσία είναι πως υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή που επιλέγει να χτυπά ξανά και ξανά το μνημείο του Λάμπρου.
Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι ο Λάμπρος δεν είναι εκεί. Εκεί υπάρχει μόνο το μνημείο· ο Λάμπρος είναι στη δόξα του Θεού.
Και με τέτοιες πράξεις, στην πραγματικότητα δεν βλάπτουν εκείνον θέλουν να βλάψουν εμάς, τους γονείς του, λυπηρό και αρρωστημένο.
Δεν ζητούμε να ριχθεί η ευθύνη στην τοπική αρχή,ζητούμε όμως να ληφθούν μέτρα, γιατί υπάρχουν τρόποι: φωτισμός, φύλαξη, καλύτερη προστασία.
Και μέσα σε όλο αυτόν τον πόνο, το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να κρατήσουμε ζωντανή την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και την ευλογία του Λάμπρου.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μας στηρίζει, η μνήμη του παιδιού μας να παραμένει φως και ευλογία για όλους

Δείτε τις φωτογραφίες 

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

