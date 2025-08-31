Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι έχει τύψεις για το τελευταίο τηλεφώνημά του με την μητέρα του Νταϊάνα

Ο Χάρι ήταν μόλις 12 ετών όταν η μητέρα του σκοτώθηκε τραγικά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 και θυμάται ότι τερμάτισε την κλήση για να πάει να παίξει, κάτι για το οποίο μετανιώνει.

Ο Δούκας του Σάσεξ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, έχουν αποκαλύψει πολλές ιστορίες για την Νταϊάνα στα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατό της.

Οι δύο πρίγκιπες ήταν σε διακοπές στο Μπαλμόραλ, το οικογενειακό κτήμα, με τον πατέρα τους και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όταν άκουσαν τα δυσάρεστα νέα.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017 με τίτλο «Νταϊάνα, η Μητέρα μας», ο πρίγκιπας Χάρι είπε ότι λυπάται βαθιά για την τελευταία συζήτηση που είχε με τη μητέρα του. Αποκάλυψε ότι ήθελε απεγνωσμένα να τερματίσει την τηλεφωνική κλήση για να μπορέσει να πάει να παίξει έξω.

«Δεν μπορώ πραγματικά, απαραίτητα, να θυμηθώ τι είπα. Αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι πιθανώς, ξέρετε, να μετανιώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου πόσο σύντομη ήταν η τηλεφωνική κλήση. Και αν ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα μιλούσα στη μητέρα μου - τα πράγματα που θα της είχα πει», τόνισε.

ΠΗΓΗ: CNN.gr