Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΓιατί ο πρίγκιπας Χάρι έχει τύψεις για το τελευταίο τηλεφώνημά του με την μητέρα του Νταϊάνα
LIFESTYLE

Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι έχει τύψεις για το τελευταίο τηλεφώνημά του με την μητέρα του Νταϊάνα

 31.08.2025 - 15:27
Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι έχει τύψεις για το τελευταίο τηλεφώνημά του με την μητέρα του Νταϊάνα

Τύψεις για το τελευταίο τηλεφώνημα που είχε με την μητέρα του την πριγκίπισσα Νταιάνα έχει 28 χρόνια μετά τον θάνατό της στο Παρίσι ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο Χάρι ήταν μόλις 12 ετών όταν η μητέρα του σκοτώθηκε τραγικά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 και θυμάται ότι τερμάτισε την κλήση για να πάει να παίξει, κάτι για το οποίο μετανιώνει.

Ο Δούκας του Σάσεξ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, έχουν αποκαλύψει πολλές ιστορίες για την Νταϊάνα στα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατό της.

Οι δύο πρίγκιπες ήταν σε διακοπές στο Μπαλμόραλ, το οικογενειακό κτήμα, με τον πατέρα τους και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όταν άκουσαν τα δυσάρεστα νέα.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του 2017 με τίτλο «Νταϊάνα, η Μητέρα μας», ο πρίγκιπας Χάρι είπε ότι λυπάται βαθιά για την τελευταία συζήτηση που είχε με τη μητέρα του. Αποκάλυψε ότι ήθελε απεγνωσμένα να τερματίσει την τηλεφωνική κλήση για να μπορέσει να πάει να παίξει έξω.

«Δεν μπορώ πραγματικά, απαραίτητα, να θυμηθώ τι είπα. Αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι πιθανώς, ξέρετε, να μετανιώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου πόσο σύντομη ήταν η τηλεφωνική κλήση. Και αν ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα μιλούσα στη μητέρα μου - τα πράγματα που θα της είχα πει», τόνισε.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς
Νέες αποκαλύψεις: Χρυσές «μπίζνες» για τον Κύπριο «ντίλερ» στη Μύκονο - Το δωμάτιο «133» ήταν γεμάτο ναρκωτικά
Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΛΑΪΦΗΣ: «Δεν πρέπει να εφησυχάζεις - Νιάτα και εμπειρία ο ιδανικός συνδυασμός»

 31.08.2025 - 15:19
Επόμενο άρθρο

Αδιανόητο περιστατικό στο Τέξας: Δύο φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι φορώντας κράνη - Νεκρός ο ένας

 31.08.2025 - 15:35
Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

  •  31.08.2025 - 12:11
ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

  •  31.08.2025 - 12:05
Τα λένε για το θέμα της αξιολόγησης ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ - Αναμένουν την πρόταση οι εκπαιδευτικοί

Τα λένε για το θέμα της αξιολόγησης ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ - Αναμένουν την πρόταση οι εκπαιδευτικοί

  •  31.08.2025 - 14:45
Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

  •  31.08.2025 - 15:54
Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

  •  31.08.2025 - 16:29
Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

  •  31.08.2025 - 14:56
Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

  •  31.08.2025 - 15:19
Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

  •  31.08.2025 - 16:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα