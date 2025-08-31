Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑδιανόητο περιστατικό στο Τέξας: Δύο φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι φορώντας κράνη - Νεκρός ο ένας
ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητο περιστατικό στο Τέξας: Δύο φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι φορώντας κράνη - Νεκρός ο ένας

 31.08.2025 - 15:35
Αδιανόητο περιστατικό στο Τέξας: Δύο φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι φορώντας κράνη - Νεκρός ο ένας

Μια αδιανόητη και θανατηφόρα «δοκιμασία» μεταξύ δύο φίλων στο Χιούστον του Τέξας είχε τραγική κατάληξη, όταν ο ένας από αυτούς πυροβόλησε τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, ενώ φορούσαν κράνη για προστασία. Το θύμα, ένας 34χρονος Βρετανός, κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ ο φίλος του αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία για φόνο.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις, ο Σον Ο’Ντόνελ, 37 ετών, συνελήφθη στις 17 Αυγούστου στο σπίτι του στο Χιούστον, κατηγορούμενος για τον θάνατο του Άαρον Πράουτ, 34 ετών, ο οποίος καταγόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του Ο’Ντόνελ και, όπως διαπιστώθηκε, έπαιρναν εναλλάξ σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, φορώντας κράνη. Παρά τη θεωρητική ανθεκτικότητα του υλικού, το κράνος δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Πράουτ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη για ποιον λόγο το κράνος απέτυχε να αποτρέψει τον θανάσιμο τραυματισμό, ωστόσο οι αρχές τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα υλικά δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία απέναντι σε όλες τις μορφές πυροβολισμών.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο, υποτίθεται, φίλοι θα έπαιρναν σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον φορώντας κράνος, μέσα σε ένα σπίτι σε κατοικημένη γειτονιά, χρησιμοποιώντας μάλιστα τουφέκι», σχολίασε ο σερίφης της κομητείας, Εντ Γκονζάλες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε ή την απόσταση από την οποία εκτελούνταν οι πυροβολισμοί.

Ο Ο’Ντόνελ κατηγορείται επισήμως για φόνο και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Χάρις, εν αναμονή των επόμενων διαδικασιών.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς
Νέες αποκαλύψεις: Χρυσές «μπίζνες» για τον Κύπριο «ντίλερ» στη Μύκονο - Το δωμάτιο «133» ήταν γεμάτο ναρκωτικά
Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι έχει τύψεις για το τελευταίο τηλεφώνημά του με την μητέρα του Νταϊάνα

 31.08.2025 - 15:27
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Άριστος Αριστείδου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 31.08.2025 - 15:50
Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

  •  31.08.2025 - 12:11
ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

  •  31.08.2025 - 12:05
Τα λένε για το θέμα της αξιολόγησης ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ - Αναμένουν την πρόταση οι εκπαιδευτικοί

Τα λένε για το θέμα της αξιολόγησης ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ - Αναμένουν την πρόταση οι εκπαιδευτικοί

  •  31.08.2025 - 14:45
Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

  •  31.08.2025 - 15:54
Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

  •  31.08.2025 - 16:29
Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

  •  31.08.2025 - 14:56
Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

  •  31.08.2025 - 15:19
Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

  •  31.08.2025 - 16:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα