Αδιανόητο περιστατικό στο Τέξας: Δύο φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι φορώντας κράνη - Νεκρός ο ένας

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις, ο Σον Ο’Ντόνελ, 37 ετών, συνελήφθη στις 17 Αυγούστου στο σπίτι του στο Χιούστον, κατηγορούμενος για τον θάνατο του Άαρον Πράουτ, 34 ετών, ο οποίος καταγόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του Ο’Ντόνελ και, όπως διαπιστώθηκε, έπαιρναν εναλλάξ σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, φορώντας κράνη. Παρά τη θεωρητική ανθεκτικότητα του υλικού, το κράνος δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Πράουτ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη για ποιον λόγο το κράνος απέτυχε να αποτρέψει τον θανάσιμο τραυματισμό, ωστόσο οι αρχές τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα υλικά δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία απέναντι σε όλες τις μορφές πυροβολισμών.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο, υποτίθεται, φίλοι θα έπαιρναν σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον φορώντας κράνος, μέσα σε ένα σπίτι σε κατοικημένη γειτονιά, χρησιμοποιώντας μάλιστα τουφέκι», σχολίασε ο σερίφης της κομητείας, Εντ Γκονζάλες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε ή την απόσταση από την οποία εκτελούνταν οι πυροβολισμοί.

Ο Ο’Ντόνελ κατηγορείται επισήμως για φόνο και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Χάρις, εν αναμονή των επόμενων διαδικασιών.

Πηγή: protothema.gr