Έρχιουρμαν: «Η λύση δύο κρατών σημαίνει απώλεια όλων των δικαιωμάτων των Τ/κ»
Έρχιουρμαν: «Η λύση δύο κρατών σημαίνει απώλεια όλων των δικαιωμάτων των Τ/κ»

 02.09.2025 - 10:50
Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και υποψήφιος για την τουρκοκυπριακή ηγεσία, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη, άσκησε κριτική στη θέση για λύση «δύο κρατών», λέγοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε την απώλεια όλων των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων σε ολόκληρο το νησί. Τόνισε ότι η ισότητα των δύο πλευρών υφίσταται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και χάνεται αμέσως μετά την αποχώρηση από αυτό.

Σε συνέντευξή του και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αντέκρουσε τη θέση του Ερσίν Τατάρ περί «κυριαρχικής ισότητας», αναφέροντας ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων έχουν μεν ισότιμο καθεστώς όταν κάθονται στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά η κατάσταση αλλάζει δραματικά εκτός αυτού. «Μόλις σηκωθούμε από το τραπέζι, από τη μία πλευρά έχουμε τον Πρόεδρο ενός αναγνωρισμένου κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ και από την άλλη τον πρόεδρο ενός μη αναγνωρισμένου κράτους. Η ισότητα στο διεθνές καθεστώς χάνεται», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση για λύση δύο κρατών θέτει σε κίνδυνο ουσιαστικά δικαιώματα, όπως αυτά που αφορούν τους υδρογονάνθρακες. «Αν υπάρχουν δύο χωριστά κράτη, ένα στον βορρά και ένα στον νότο, και οι υδρογονάνθρακες βρεθούν στον νότο, τότε πώς θα συνεχίσετε να διεκδικείτε δικαιώματα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι το μοντέλο των δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών διασφαλίζει τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις αποφάσεις για ολόκληρη την Κύπρο.

Η πρόταση του ΡΤΚ και η σχέση με την Τουρκία

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η πρόταση του κόμματός του για επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων βασίζεται σε αρχές των Ηνωμένων Εθνών: πολιτική ισότητα, χρονοδιαγράμματα, αποδοχή των ήδη επιτευχθέντων συγκλίσεων και η διασφάλιση ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα επιστρέψουν στο παρόν στάτους κβο σε περίπτωση που η ελληνοκυπριακή πλευρά εγκαταλείψει τις συνομιλίες.

Αναφορικά με τη σχέση με την Άγκυρα, ο ηγέτης του ΡΤΚ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό πάντα διεξάγονταν και θα συνεχίσουν να διεξάγονται σε συνεννόηση με την Τουρκία. «Η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη. Κανένας από τους τέσσερις προηγούμενους προέδρους δεν διαπραγματεύτηκε χωρίς διαβούλευση με την Δημοκρατία της Τουρκίας. Οι διαδικασίες πάντα προχωρούσαν παράλληλα με την Τουρκία και έτσι θα συνεχίσουν», δήλωσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν άσκησε κριτική στον Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι η πενταετία του ήταν «χαμένη» και πως η κοινότητα «πήγε πίσω». Τον κατηγόρησε επίσης ότι δεν έθεσε ποτέ το ζήτημα των παιδιών από μικτούς γάμους, τα οποία, όπως είπε, «υφίστανται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς τους στερείται η υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και, κατ' επέκταση, η ευρωπαϊκή».

Τέλος, είπε ότι ο ρόλος του Τουρκοκύπριου ηγέτη δεν περιορίζεται στο Κυπριακό, αλλά συνδέεται άμεσα με την οικονομία, καθώς είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί να διαπραγματευτεί με την ΕΕ για την άρση εμποδίων στο εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής, τον Κανονισμό για το Απευθείας Εμπόριο και τις απευθείας πτήσεις.

Κλείνοντας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν, επικαλούμενος δημοσκοπήσεις, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι «εκλογές» θα κριθούν από τον πρώτο γύρο και κάλεσε τον κόσμο, ακόμη και όσους σκέφτονται την αποχή, να «ψηφίσουν», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης σκιαγράφησε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση Plus και τον Μανώλη Καλαντζή. Κάνει λόγο για μια «κεντροδεξιά κυβέρνηση με κοινωνικό φιλελευθερισμό».

