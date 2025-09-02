Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στην φυλακή για έξι μέρες ο 79χρονος που ξυλοκόπησε 57χρονο – Επιχείρησε να μπει στο σπίτι του

 02.09.2025 - 16:26
Διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 79χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση που δέχθηκε 57χρονος, στην οικία όπου διαμένει και η οποία ανήκει στον ύποπτο.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έδρασε υπό τις οδηγίες του 79χρονου, με αφορμή διαφορές που προέκυψαν σε σχέση με την ενοικίαση της κατοικίας.

Ο δράστης γρονθοκόπησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, κάτω από το μάτι, με μαχαίρι, ενώ εγκατέλειψε τη σκηνή με μοτοσυκλέτα την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, οδηγούσε άλλο πρόσωπο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών και άλλων τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 79χρονου, ο οποίος τέθηκε σήμερα υπό εξαήμερη προσωποκράτηση προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, σε σχέση με αδικήματα που, μεταξύ άλλων, αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

