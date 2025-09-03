Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα και τον συνέλαβαν για ληστεία που διέπραξε πριν από…10 χρόνια – Χειροπέδες σε 29χρονο

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 03.09.2025 - 06:49
Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε 29χρονο ο οποίος φέρεται να έκλεψε μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα μαζί με άλλα δύο πρόσωπα το 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ χθες Τρίτη [02/09], 29χρονος μετέβηκε στο σημείο διέλευσης στη Δερύνεια, για να περάσει από τις κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

Αφού μέλη της Αστυνομίας διαπίστωσαν ότι εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σχετικά με υπόθεση ληστείας, προχώρησαν στη σύλληψη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ληστεία διαπράχθηκε στις 24 Απριλίου, 2015 γύρω στις 5.00 το απόγευμα, όταν τρία πρόσωπα εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα και ενώ δύο από τους δράστες, υπό την απειλή μαχαιριού τύπου σουγιά, ακινητοποίησαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη, ο τρίτος δράστης έκλεψε από την ταμειακή μηχανή χρηματικό ποσό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.


