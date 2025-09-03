Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Οδηγός «κάρφωσε» σε κιγκλίδωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Δείτε σε ποιο ύψος – Φωτογραφίες

Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος
Τις Συνθήκες Θανάτου 85χρονου σε Οδική Σύγκρουση στον Κάτω Πύργο Διερευνά η Αστυνομία
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε πινακίδα οδικών έργων στον αυτοκινητόδρομο και μετά σε κιγκλίδωμα, στο ύψος της Χοιροκιτίας, κοντά στη Σκαρίνου με κατεύθυνση προς Λεμεσό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
