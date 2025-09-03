Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Οδηγός «κάρφωσε» σε κιγκλίδωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Δείτε σε ποιο ύψος – Φωτογραφίες

 03.09.2025 - 06:43
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Οδηγός «κάρφωσε» σε κιγκλίδωμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Δείτε σε ποιο ύψος – Φωτογραφίες

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (03/09) στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε πινακίδα οδικών έργων στον αυτοκινητόδρομο και μετά σε κιγκλίδωμα, στο ύψος της Χοιροκιτίας, κοντά στη Σκαρίνου με κατεύθυνση προς Λεμεσό. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

