Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν: Άνθιμος Άνθιμη Αριστέα Αρίστη Αριστίων Αριστίωνας Αριστέας Αρχοντής Αρχοντίων Αρχοντίωνας Αρχοντία Αρχοντή Αρχοντούλα Αρχόντισσα Αρχόντω Πολύδωρος Πολύδωρας Πόλης Πολυδώρης Πόλη Πολυδώρα Πόλα Πολυδώρη Φοίβος Φοίβη Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις