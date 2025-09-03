Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπήκε ο Σεπτέμβρης - Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

 03.09.2025 - 06:31
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπήκε ο Σεπτέμβρης - Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

Το καλοκαίρι έφυγε και μαζί του τελείωσαν και οι διακοπές.

Οι πολίτες καλούνται να επανέλθουν πίσω στην πραγματικότητα, στη ρουτίνα και στις υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η εξόφληση των λογαριασμών και ο προγραμματισμός των εξόδων.

Ένα από τα έξοδα αυτά είναι και τα καύσιμα αφού η δουλειά και οι υποχρεώσεις «τρέχουν».

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες βδομάδες δεν έχουμε δει αυξήσεις στις τιμές καυσίμων.

Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τις τιμές των καυσίμων που είναι τώρα (02/09) στην αγορά όπως και τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια.

Δείτε αναλυτικά:

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,351

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,282

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,446

 

Τα ακριβότερα:

 

Τα φθηνότερα:  

 

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,431

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,369

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,599

 

Τα ακριβότερα:

 

 

Τα φθηνότερα: 

 

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,444

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,383

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,598

 

Τα ακριβότερα:

 

 

Τα φθηνότερα: 

