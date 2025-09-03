Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026

Η διαδικασία θα κινηθεί βάσει του θεσμοθετημένου μηχανισμού που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 και προβλέπει αναθεώρηση ανά διετία.

Οσα δήλωσε παλαιότερα ο Υπουργός

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις του ότι ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τον διάμεσο μισθό, υπό την προϋπόθεση αυξητικής τάσης.

Τόνισε, μάλιστα, πως δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όσο παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στον κατώτατο, τον διάμεσο και τον μέσο μισθό.

Σημασία του κοινωνικού διαλόγου

Η έναρξη του διαλόγου αποκτά ιδιαίτερη σημασία την ώρα που οι κοινωνικοί εταίροι δεν καταφέρνουν να βρουν κοινή γραμμή στο θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Οι συντεχνίες έχουν ήδη προειδοποιήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις, ακόμη και παναπεργία, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για τις σχέσεις κυβέρνησης, συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Η θέση της Κύπρου στην ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Ιούλιος 2025), η Κύπρος κατατάσσεται στη 15η θέση ανάμεσα σε 22 χώρες με θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό, όταν υπολογιστεί η αγοραστική δύναμη. Ο κατώτατος ακαθάριστος μισθός παραμένει στα €1.000, ενώ στην ΕΕ οι απολαβές κυμαίνονται από €551 στη Βουλγαρία έως €2.704 στο Λουξεμβούργο.

Ο ρόλος της Επιτροπής Αναπροσαρμογής

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει η Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού, η οποία έχει την ευθύνη να αξιολογεί όλα τα δεδομένα και να καταθέτει εισήγηση στον Υπουργό.

Η Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού, αποτελείται από τρεις εκπροσώπους εργαζομένων, τρεις εκπροσώπους εργοδοτών και τρεις ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς ή εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε εργασιακά θέματα εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως προεδρεύων.

Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγητική έκθεση στον Υπουργό λαμβάνοντας υπόψη:

Την αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού και τη διαφοροποίηση του κόστους διαβίωσης

και τη διαφοροποίηση του κόστους διαβίωσης Τις τάσεις στα επίπεδα απασχόλησης και τα ποσοστά ανεργίας

Τη διαφοροποίηση στην οικονομική ανάπτυξη και τα επίπεδα παραγωγικότητας

Τη διαφοροποίηση και τις τάσεις στα επίπεδα απολαβών και την κατανομή τους

Τις επιπτώσεις που οποιαδήποτε μεταβολή του κατώτατου μισθού θα έχει στα επίπεδα απασχόλησης, τους δείκτες σχετικής και απόλυτης φτώχειας, το κόστος διαβίωσης και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος επί της έκθεσης της Επιτροπής, υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Από Γενάρη...αλλαγές

Ο Ιανουάριος του 2026 θα αποτελέσει σημείο καμπής για το εργασιακό τοπίο. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τον πρώτο μήνα του 2026 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, με το βλέμμα στραμμένο στην ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου θα δείξει εάν θα υπάρξει σύγκλιση ή νέα σύγκρουση, σε μια περίοδο όπου η εργατική ειρήνη δοκιμάζεται ήδη από το ζήτημα της ΑΤΑ.