ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

Παρότι η συνεδρίαση είχε προκαταρκτικό χαρακτήρα, αποτέλεσε ένα πρώτο σημείο ανάγνωσης των προκλήσεων και των προοπτικών που αντιμετωπίζει το κόμμα – και κυρίως του τρόπου που θα διαχειριστεί την κάθοδο και την ανασύνταξή του.

Το αίνιγμα Αποστόλου και οι δύο δρόμοι του Νικόλα Παπαδόπουλου

Η συνεδρίαση δεν μπορούσε παρά να επισκιαστεί από τη συζήτηση που ήδη φουντώνει στο εσωτερικό του ΔΗΚΟ: Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ανδρέα Αποστόλου, στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει ενώπιον του, δύο επιλογές:

Ένταξη του Ανδρέα Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο ως αριστίνδην υποψηφίου, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τα συλλογικά όργανα, στη βάση των προνοιών που δίνουν στον πρόεδρο του κόμματος, σχετική διακριτική ευχέρεια.

Πλήρης ένταξη του Αποστόλου στο κόμμα, κάτι που θα διευκόλυνε την πολιτική και οργανωτική διαχείριση του θέματος, αλλά που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δικές του αποφάσεις.

Η συζήτηση προκαλεί ήδη έντονο διάλογο στους κόλπους του κόμματος. Στελέχη της παλαιάς φρουράς εκφράζουν επιφυλάξεις για την υποψηφιότητα Αποστόλου, τόσο σε επίπεδο πολιτικής ταυτότητας όσο και λόγω της προηγούμενης κομματικής του πορείας. Ωστόσο, στην επαρχία Λάρνακας το κλίμα φαίνεται διαφορετικό. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης, σε επιστολή που απέστειλε στον Νικόλα Παπαδόπουλο, επισημαίνει ότι η “επικοινωνιακή διαχείριση” και οι πρόσφατες φήμες για προσχώρηση βουλευτή στο κόμμα δεν συνοδεύτηκαν από διαφανείς διαδικασίες, με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια και προβληματισμό.

Ζητά αυστηρά να αναγνωριστεί η προσφορά μακροχρόνιων στελεχών και επισημαίνει ότι η παράβλεψή τους θα προκαλέσει “ενδοκομματική ροπή” προς εσωστρέφεια και φθορά

Αυτή η κίνηση αντικατοπτρίζει βαθύτερες εντάσεις μεταξύ της ηγεσίας και της βάσης του κόμματος, ιδίως σε μια περίοδο που η κεντρική εξουσία δοκιμάζεται από ασαφή προσανατολισμό και πτώση της εκλογικής του δύναμης.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΔΗΚΟ Λάρνακας, Ντίνος Σκεπαρνίτης, δήλωσε στο “T” πως «στην περίπτωση που ο Ανδρέας Αποστόλου συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο, θα δώσει μεγάλη δυναμική στην τοπική κομματική παρουσία». Πληροφορίες αναφέρουν ότι o κ. Αποστόλου, τυγχάνει ευρείας αποδοχής στη βάση της επαρχίας και διαθέτει σημαντική αναγνωρισιμότητα. Ο ίδιος πάντως, αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του, τις επόμενες ημέρες.

Απορρίψεις από Αννίτα Δημητρίου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Το ενδιαφέρον γύρω από την πολιτική πορεία του Ανδρέα Αποστόλου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι άλλοι πολιτικοί χώροι έχουν ήδη τοποθετηθεί απορριπτικά. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, απέκλεισε δημόσια το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αποστόλου, όπως και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση, ο Ανδρέας Αποστόλου, να είναι υποψήφιος με το «ΑΛΜΑ».

Αυτό καθιστά το ΔΗΚΟ τη μοναδική ρεαλιστική κομματική στέγη για τον πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, αυξάνοντας την πίεση στην ηγεσία να αποφασίσει αν και πώς θα τον εντάξει στη νέα πολιτική εξίσωση.

Ένα κόμμα σε σταθερή πτωτική πορεία

Το ΔΗΚΟ αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες φάσεις συρρίκνωσης στην ιστορία του. Από τα εντυπωσιακά ποσοστά της δεκαετίας του 1980, με κορύφωση το 27,65% το 1985, το κόμμα έφτασε στις βουλευτικές του 2021 να καταγράψει μόλις 11,29%. Σε απόλυτους αριθμούς, έχασε πάνω από 23.000 ψήφους από το 2011 έως το 2021 — μείωση που αγγίζει το 36,6%.

Οι ευρωεκλογές του 2019 ήταν το πρώτο ηχηρό καμπανάκι κινδύνου, με το κόμμα να πέφτει κάτω από το 10%, καταγράφοντας 9,7%. Παρόμοια εικόνα και στις ευρωεκλογές του 2024, όπου σημειώθηκε περαιτέρω πτώση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη φθορά.

Το ΔΗΚΟ τα τελευταία χρόνια ταλαντεύεται μεταξύ ενός συντηρητικού κέντρου και μιας νεφελώδους "μεσαίας γραμμής", χωρίς ξεκάθαρο αφήγημα. Η απώλεια της πολιτικής ταυτότητας το καθιστά λιγότερο ελκυστικό για νέους ψηφοφόρους και πιο ευάλωτο στη στρατηγική των μικρότερων κομμάτων που επενδύουν στην ανανέωση.

Το στοίχημα του 2026

Η υποψηφιότητα Αποστόλου εντάσσεται, για πολλούς, σε μια απόπειρα "αναζωογόνησης" της κομματικής παρουσίας σε κομβικές επαρχίες όπως η Λάρνακα. Εάν το ΔΗΚΟ καταφέρει να συνδυάσει την οργανωτική του εμπειρία με νέα πρόσωπα και ισχυρές υποψηφιότητες, μπορεί να ανακόψει την καθοδική του πορεία.

Ωστόσο, αν η διαδικασία γίνει ερήμην της βάσης ή προκαλέσει εσωτερικές ρήξεις, κινδυνεύει να εμβαθύνει την κρίση του και να εντείνει τη φθορά.