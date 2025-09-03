Τζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το χρυσό δελτίο συμπληρώθηκε σε πρακτορείο στο Μενίδι με τον υπερτυχερό να μην κάνει τυχαία επιλογή αριθμών.

Στην κλήρωση της Τρίτης βρέθηκαν και πέντε τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία (5) τα οποία κερδίζουν έκαστο το ποσό των €100.000.

Από τα τυχερά δελτία της 2ης κατηγορίας, τα τρία συμπληρώθηκαν σε καταστήματα του ΟΠΑΠ σε Ηράκλειο Κρήτης, Κόρινθο και Χαϊδάρι και τα δύο μέσω διαδικτύου.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη ήταν: 4, 7, 13, 21, 29 και τζόκερ ο αριθμός 15.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης (04/09) είναι €1.000.000.

Πηγή: prototheme.gr