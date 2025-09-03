Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη

 03.09.2025 - 07:01
Τζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη

Με ένα δελτίο μόλις 3 ευρώ έγινε πλουσιότερος από το βράδυ της Τρίτης (02/09) ο μεγάλος τυχερός που κέρδισε 2 εκατ. ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το χρυσό δελτίο συμπληρώθηκε σε πρακτορείο στο Μενίδι με τον υπερτυχερό να μην κάνει τυχαία επιλογή αριθμών.

Στην κλήρωση της Τρίτης βρέθηκαν και πέντε τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία (5) τα οποία κερδίζουν έκαστο το ποσό των €100.000.

Από τα τυχερά δελτία της 2ης κατηγορίας, τα τρία συμπληρώθηκαν σε καταστήματα του ΟΠΑΠ σε Ηράκλειο Κρήτης, Κόρινθο και Χαϊδάρι και τα δύο μέσω διαδικτύου.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη ήταν: 4, 7, 13, 21, 29 και τζόκερ ο αριθμός 15.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης (04/09) είναι €1.000.000.

Πηγή: prototheme.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπήκε ο Σεπτέμβρης - Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα και τον συνέλαβαν για ληστεία που διέπραξε πριν από…10 χρόνια – Χειροπέδες σε 29χρονο
Τζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/Κ στο «στρατοδικείο» στα κατεχόμενα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα και τον συνέλαβαν για ληστεία που διέπραξε πριν από…10 χρόνια – Χειροπέδες σε 29χρονο

 03.09.2025 - 06:49
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες

 03.09.2025 - 07:14
Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

Τις Συνθήκες Θανάτου 85χρονου σε Οδική Σύγκρουση στον Κάτω Πύργο Διερευνά η Αστυνομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

  •  03.09.2025 - 07:16
ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

ΔΗΚΟ: Το Στοίχημα του 2026- Οι σκέψεις Νικόλα για Αποστόλου και η ανοιχτή πληγή των ποσοστών - Συνεδρίαση της Γραμματείας

  •  03.09.2025 - 06:28
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/Κ στο «στρατοδικείο» στα κατεχόμενα

Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/Κ στο «στρατοδικείο» στα κατεχόμενα

  •  03.09.2025 - 07:41
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026

Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026

  •  03.09.2025 - 06:30
Τζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη

Τζόκερ: Σε αυτή την περιοχή παίχτηκε με 3 ευρώ το «χρυσό δελτίο» - Πόσα βάζει στην τσέπη

  •  03.09.2025 - 07:01
Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα και τον συνέλαβαν για ληστεία που διέπραξε πριν από…10 χρόνια – Χειροπέδες σε 29χρονο

Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα και τον συνέλαβαν για ληστεία που διέπραξε πριν από…10 χρόνια – Χειροπέδες σε 29χρονο

  •  03.09.2025 - 06:49
Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπήκε ο Σεπτέμβρης - Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

Καύσιμα: Με αυτές τις τιμές μπήκε ο Σεπτέμβρης - Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

  •  03.09.2025 - 06:31
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  03.09.2025 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα