Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες

Αφορμή φάνηκε να στάθηκε η διαμαρτυρία των Ελλήνων ψαράδων στους Τούρκους καθώς είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, ωστόσο δέχτηκαν απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

Όπως καταγγέλλει στη Voria ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00 η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media ένας ναυτικός που επιβαίνει σε μηχανότρατα είναι χαρακτηριστικό μιας κατάστασης που παρατηρείται όλο το καλοκαίρι. Ο ίδιος μάλιστα ακούγεται να λέει πως οι Τούρκοι αλιείς καλούν τους Έλληνες… να φύγουν (διότι προφανώς θεωρούν πως βρίσκονται σε διεθνή ύδατα)!

Σε ένα άλλο βίντεο, ο ίδιος ναυτικός δείχνει πως σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής απωθούν τα ελληνικά αλιευτικά -τα οποία και αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν-, φωνάζοντας πως «Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος πουθενά, Κοιτάξτε θράσος, θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας». Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το ακριβές σημείο που συμβαίνει αυτό (αν και σημειώνεται πως τα σκάφη πλέουν ανοιχτά της Θάσου)

Σε άλλο βίντεο, μάλιστα, που ανάρτησε ένας άλλος Έλληνας ναυτικός, ακούγονται καθαρά πυροβολισμοί που προέρχονται από τουρκικά αλιευτικά.

Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας γιατί αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε στη Voria ο κ. Μανιός.

Σημειώνεται πως αυτό το διάστημα τα γρι-γρι ψαρεύουν γαύρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο θρακικό πέλαγος.

