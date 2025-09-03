Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

 03.09.2025 - 07:16
Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

Τις Συνθήκες Θανάτου 85χρονου σε Οδική Σύγκρουση στον Κάτω Πύργο Διερευνά η Αστυνομία

Η Αστυνομία διερευνά θανατηφόρα οδική σύγκρουση, που συνέβη χθες, σε δρόμο στον Κάτω Πύργο, με θύμα τον Σπύρο Ζαμπά, ηλικίας 85 ετών, κάτοικος Κάτω Πύργου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 85χρονος αναχώρησε από την κατοικία του, στην κοινότητα Κάτω Πύργου, γύρω στις 7.00 το πρωί χθες Τρίτη. Αφού μετά την αναχώρηση του δεν είχε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους οικείους του, γύρω στις 4.45 το απόγευμα της Τρίτης, δηλώθηκε στην Αστυνομία από οικείο του, ως ελλείπον πρόσωπο.

Γύρω στις 8.15 το βράδυ της Τρίτης, ο 85χρονος εντοπίστηκε σε χαράδρα, όπου εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο του, σε απόσταση 200 μέτρων περίπου, από αγροτικό χωμάτινο δρόμο στον Κάτω Πύργο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου, όπου ιατρός διαπίστωσε το θάνατο του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής υπό εξέταση στοιχεία, ο 85χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον αγροτικό δρόμο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα κατέπεσε στη χαράδρα.

Το Τμήμα Τροχαίας Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

