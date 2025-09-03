Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Με τίτλο «Ύποπτη αλλαγή πλεύσης στο Βασιλικό» η «Αλήθεια» αναφέρεται στο κύριο της θέμα στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας για το θέμα και σε ερωτήσεις που απηύθυναν οι Βουλευτές προς τον Υπουργό Ενέργειας για προώθηση δικής του ατζέντας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε «εργαλειοποίηση και οικειοποίηση» της κεντροδεξιάς από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να εμφανίσει εικονική πλειοψηφία. Αλλού, η «Αλήθεια» κάνει αναφορά στις δηλώσεις ΟΕΒ και ΣΕΚ για το ζήτημα της ΑΤΑ, σημειώνοντας ότι ο Υπουργός θα δει ξεχωριστά τις επόμενες μέρες τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα.

Η εφημερίδα «Πολίτης» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ύποπτοι για μίζες πολιτικοί-αξιωματούχοι» γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέτυχε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πολιτικών και αξιωματούχων σε σχέση με έρευνα για ενδεχόμενη κατάχρηση κονδυλίων ΕΕ στο Βασιλικό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στα ονόματα που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Αλλού, ο «Πολίτης» γράφει ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ήταν ενήμερες για τα προβλήματα που οδήγησαν στην εγκατάλειψη 6χρονου παιδιού στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

«Στο Ανώτατο ο έλεγχος του Δημόσιου Κατήγορου» είναι ο τίτλος του κύριου θέματος του «Φιλελεύθερου», που γράφει ότι η Επιτροπή Νομικών αρχίζει τη συζήτηση 38 νομοσχεδίων για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων προβλέπεται ότι το Ανώτατο θα ελέγχει τις αποφάσεις του Δημόσιου Κατήγορου για αναστολή ποινικών διώξεων. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά την προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και το Βέλγιο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην έκθεση γαλλικής εταιρείας για το Βασιλικό, που φαίνεται ότι θα αναθεωρήσει τον τεχνικό σχεδιασμό και τον οδικό χάρτη για το έργο.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Πολλές εξαγγελίες για τα ενεργειακά, αλλά από πράξεις μηδέν!», και γράφει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για το Βασιλικό και κάνει λόγο για περαιτέρω καθυστερήσεις στην έλευση φυσικού αερίου. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στο ζήτημα της ΑΤΑ και γράφει ότι το ΑΚΕΛ καταγγέλλει τους εργοδοτικούς συνδέσμους και την Κυβέρνηση για επιχείρηση αποδόμησης του θεσμού. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο Παλαιστινιακό, καταγράφοντας την οργή των Παλαιστινίων για τη σύλληψη του δημάρχου της Χεβρώνας από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η αγγλόγλωσση Cyprus Mail, στο κύριο θέμα της με τίτλο «13% των Κυπρίων στηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ», γράφει ότι πάνω από το ένα τρίτο στην ΕΕ τάσσεται υπέρ του να γίνει μέλος η χώρα. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία στην οποία φαίνεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που συνήθως καλύπτεται από νερό εντός του φράγματος του Κούρρη, σημειώνοντας την υδατική κρίση στο νησί, που οδηγεί σε αύξηση στη χρήση αφαλατώσεων. Αλλού, η Cyprus Mail αναφέρει ότι βασικά αγαθά είναι μέχρι και €100 πιο ακριβά σε συγκεκριμένες υπεραγορές, σε σχέση με άλλες.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Τα 4 φθινοπωρινά μέτωπα του Υπουργού Εργασίας», αναφέρεται στις προκλήσεις στα ξενοδοχεία, στην ΑΤΑ, στις τράπεζες και το συνταξιοδοτικό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η γεωπολιτική οδηγεί το παγκόσμιο επιχειρείν, σημειώνοντας ότι η διαχείριση κινδύνου μπαίνει στο πλάνο των εταιρειών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι η αβεβαιότητα σκέπασε το τερματικό του Βασιλικού, καθώς παραμένει άγνωστο το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, εν αναμονή της μελέτης του διαχειριστή.

