ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να ξηλώσουμε τις συμφωνίες για τους δασμούς» - Τι σχολίασε για την ΕΕ

 03.09.2025 - 22:58
Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να ξηλώσουμε τις συμφωνίες για τους δασμούς» - Τι σχολίασε για την ΕΕ

Στην παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να «ξηλώσουν» τις εμπορικές συμφωνίες που πέτυχαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημείωσε, αυτό μπορεί να συμβεί εάν η κυβέρνηση ηττηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση που αφορά τη νομιμότητα των δασμών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνηση ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση Εφετείου που έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς είναι παράνομοι.

«Η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ»

Εάν χάσει η κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες και θα τεθούν σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε η χώρα τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε σύμφωνα με το Bloomberg, προσθέτοντας όμως ότι πιστεύει πως θα δικαιωθεί.

«Η χώρα μας έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή και πάλι. Εάν δεν κερδίσουμε αυτήν την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ», είπε.

«Η ΕΕ μας πληρώνει ένα τρις δολάρια και είναι χαρούμενη»

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και, ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έγινε. Αυτές οι συμφωνίες έγιναν όλες. Φαντάζομαι θα πρέπει να τις ξηλώσουμε», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δηλώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους μπορεί να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

