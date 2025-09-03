Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό

 03.09.2025 - 23:14
Ελλάδα: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στα Πατήσια με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τη 34χρονη γυναίκα βρήκε νεκρή ο σύζυγό της όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στην οδό Σκρα.

Νεκρό και το νεογνό

Η γυναίκα φαίνεται να είχε κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο και το νεογνό ήταν και αυτό νεκρό δίπλα της.

Μέσα στα διαμέρισμα που έγιναν όλα αυτά ήταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας.

Στο σημείο έχει πάει ιατροδικαστής.

Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα Ελληνίδα, περίμενε να γεννήσει τις επόμενες ημέρες ωστόσο κάτι συνέβη και γέννησε πρόωρα.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία.

Το ένα σενάριο που εξετάζεται είναι κάτι να συνέβη στη γυναίκα και μην πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

