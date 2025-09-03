Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Το τελεφερίκ συνδέει τις περιοχές Restauradores και Príncipe Real στη Λισαβόνα.

Η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίτα Κάστρο Μάρτινς, δήλωσε ότι δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν επίσης πέντε ελαφρά τραυματίες και αρκετοί άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 56 άτομα βρίσκονται στο σημείο, υποστηριζόμενα από 19 οχήματα.





O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Το τελεφερίκ, με χωρητικότητα έως 42 άτομα, είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.