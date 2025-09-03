Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο

 03.09.2025 - 21:17
Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 20 να τραυματιστούν, μετέδωσε το CNN Portugal.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Το τελεφερίκ συνδέει τις περιοχές Restauradores και Príncipe Real στη Λισαβόνα.

Η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίτα Κάστρο Μάρτινς, δήλωσε ότι δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν επίσης πέντε ελαφρά τραυματίες και αρκετοί άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 56 άτομα βρίσκονται στο σημείο, υποστηριζόμενα από 19 οχήματα.

 

Το τελεφερίκ, με χωρητικότητα έως 42 άτομα, είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πανό Πορτοκαλί για Φειδία - Η ποινή του Αθλ. Δικαστή στον ΑΠΟΕΛ

 03.09.2025 - 20:37
ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

  •  03.09.2025 - 20:09
ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  03.09.2025 - 20:01
Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

  •  03.09.2025 - 14:34
Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

  •  03.09.2025 - 18:37
Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

  •  03.09.2025 - 17:27
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

  •  03.09.2025 - 12:20
Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

  •  03.09.2025 - 14:58
Νεοκλής Νεοκλέους: Με αυτό το κανάλι έδωσε τα χέρια μετά την αιφνίδια αποχώρηση του από το Sigma

Νεοκλής Νεοκλέους: Με αυτό το κανάλι έδωσε τα χέρια μετά την αιφνίδια αποχώρηση του από το Sigma

  •  03.09.2025 - 19:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα