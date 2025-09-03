ΠτΔ: Η ΚΔ καταξιώνεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας

«Μια Κυπριακή Δημοκρατία που με πράξεις και όχι με λόγια, αναβαθμίζεται διεθνώς και ισχυροποιεί όλους τους παράγοντες ισχύος της, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη διπλωματική της φαρέτρα προς επίτευξη της ύψιστης μας προτεραιότητας, που είναι η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε χαιρετισμό στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ηρωικώς πεσόντες στη μάχη του Αχυρώνα Λιοπετρίου, Ανδρέα Κάρυου, Ηλία Παπακυριακού, Φώτη Πίττα και Χρίστου Σαμάρα, που έγινε στο οίκημα Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ, στοΝ Στρόβολο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης.

ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχουμε υποχρέωση και καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας και στη νέα γενιά για την ΕΟΚΑ, για τους αγώνες και τις θυσίες όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχουμε εμείς σήμερα, για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία γιατί η αρετή και η τόλμη απαιτεί βαθιά γνώση και γνώση πρώτα από όλα του εαυτού σου, δηλαδή της πραγματικής Ιστορίας σου».

Κάτι τέτοιο, για να προλάβω και ενδεχόμενες αντιδράσεις από κάποιους, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί αρνητικά προς τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση μας».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η γνώση και η μελέτη, του παρελθόντος και της διαδρομής της πατρίδας μας, η σπουδή στις συνειδητές πράξεις αγωνιστικότητας και πατριωτισμού των επώνυμων και ανώνυμων πρωταγωνιστών της ιστορίας της πατρίδας μας, αποτελεί αναγκαιότητα και ενέργεια εθνικής αφύπνισης».

Ιδιαίτερα, όπως είπε, «σε περιόδους δοκιμασίας και συνεχών προκλήσεων, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο λαός μας, με την πατρίδα μας να βρίσκεται ακόμα υπό τουρκική κατοχή, η υψηλή φιλοπατρία και τα διδάγματα που απορρέουν από εκείνη την ηρωική μάχη στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου, εμπνέουν και καθοδηγούν για τη συνέχιση του αγώνα για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο Φώτης Πίττας, ο Αντρέας Κάρυος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρίστος Σαμάρας, «αναθρεμμένοι εξίσου με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες που καθοδήγησαν διαχρονικά το ελληνικό έθνος, ξεχώρισαν για το ήθος τους, την ευσέβεια στον Θεό, την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και τις πλούσιες αρετές του χαρακτήρα τους».

«Η αγάπη για την ελευθερία, η τόσο μεγάλη αγάπη που έφτασε στα όρια της περήφανης αυτοθυσίας, ήταν ο κοινός παρονομαστής της πορείας της ζωής των τεσσάρων παλληκαριών, αλλά και αυτή που έμελλε να τους συνδέσει αιώνια μέσα από τον ηρωικό τους θάνατο, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1958», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι ο Φώτης Πίττας, ο Αντρέας Κάρυος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρίστος Σαμάρας, όπως και στο σύνολό τους οι αγωνιστές και οι ήρωες του έπους της ΕΟΚΑ, «έδειξαν μέσα από το παράδειγμά τους ότι η ιστορία γράφεται όταν περιφρονείς τον θάνατο, όταν τολμάς να θυσιάζεις αγέρωχα ακόμη και την ίδια τη ζωή σου».

«Το μέγεθος του δικού τους αναστήματος, η αμφισβήτηση της δουλείας και της καταπίεσης από τον κατακτητή, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, υπήρξε η κορυφαία στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, η οποία μπορεί να μην οδήγησε στον στόχο της ένωσης, αλλά οδήγησε στη μεγαλύτερή μας κατάκτηση που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η επική μάχη που διεξήχθη, ζωντάνεψε χωρίς καμιά δόση υπερβολής, ξανά τις Θερμοπύλες και το μολών λαβέ, ενώ συγκίνησε το παγκόσμιο, όπως είπε, «και κατέστη μία από τις ενδοξότερες σελίδες στην Ιστορία της πατρίδας μας, στην Ιστορία του Ελληνισμού συνυφαίνοντας, έκτοτε, την έννοια της ελευθερίας με την αυταπάρνηση, την ηρωική, συνειδητή θυσία αλλά και την αγνή, άδολη φιλοπατρία των τεσσάρων αυτών παλληκαριών».