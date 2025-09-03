ΠτΔ για ΑΤΑ: Να περιμένουμε το αποτέλεσμα του διαλόγου πριν ληφθούν μέτρα

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59, στη Λευκωσία, για τους ήρωες του Αχυρώνα Λιοπετρίου, και κληθείς να σχολιάσει το θέμα της εξαγγελθείσας παναπεργίας για την ΑΤΑ και να πει τι σκοπεύει να κάνει ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις τόσο με τις συντεχνίες όσο και με τους εργοδότες» και πρόσθεσε πως «το δικαίωμα στην απεργία είναι απόλυτα σεβαστό, είναι απόλυτα σεβαστή η όποια απόφαση έχει ληφθεί».

Από κει και πέρα, όμως, συνέχισε, «όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος που δεν έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η απεργία δεν προσφέρει οτιδήποτε σε σχέση με το βασικό ζητούμενο που είναι να υπάρξει συμφωνία».

«Άρα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες, θεωρώ – με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί – ότι θα έπρεπε να αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και αν υπάρχει αδιέξοδο, η κάθε πλευρά έχει το κάθε δικαίωμα να αποφασίσει για τα μέτρα που θα λάβει», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.