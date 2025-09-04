Ο λόγος για τον οποίο «συνελήφθη» ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έντονη αντίδραση από τον νομικό κόσμο

Σε δηλώσεις του έξω από το «αστυνομικό τμήμα» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος του «δικηγορικού συλλόγου», Χασάν Εσένταγλι, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του νομικού κόσμου, κάνοντας λόγο για ποινικοποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τον κ. Εσένταγλι, ο δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί «συνελήφθη» το πρωί κατά την άφιξή του στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, βάσει «εντάλματος σύλληψης» που εκκρεμούσε εναντίον του. Ακολούθησαν έρευνες στο γραφείο, τις κατοικίες και το όχημά του, κατά τις οποίες κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός βάσει του λεγόμενου «νόμου περί εγκλημάτων πληροφορικής».

Ο κ. Χακκί ανακρίθηκε και αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ενώπιον «δικαστηρίου».

Σύνδεση με την υπόθεση των 5 Ε/κ και την ΕΑΠ

Ο πρόεδρος του «δικηγορικού συλλόγου» διευκρίνισε ότι η υπόθεση σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική έρευνα που διεξήγαγε ο κ. Χακκί για λογαριασμό Ελληνοκύπριων πελατών του και συνδέεται με την ίδια υπόθεση για την οποία κρατούνται παράνομα οι πέντε Ελληνοκύπριοι. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά την «παράνομη χρήση ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Ο κ. Εσένταγλι τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες αυτές αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται σε Ελληνοκύπριους για τις αιτήσεις τους στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». Προειδοποίησε ότι η «σύλληψη» ενός δικηγόρου υπό αυτές τις συνθήκες «κινδυνεύει να υπονομεύσει σοβαρά» τις προσφυγές στην επιτροπή, κάτι που, όπως είπε, αντιβαίνει στα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Παραβίαση δικηγορικού απορρήτου

Ο κ. Εσένταγλι εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην ποινικοποίηση ενός δικηγόρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τονίζοντας ότι η έρευνα στο γραφείο και στον εξοπλισμό ενός δικηγόρου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στο δικηγορικό απόρρητο. «Τα προνόμια αυτά δεν παρέχονται για τον ίδιο τον δικηγόρο, αλλά για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών που εκπροσωπεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο «δικηγορικός σύλλογος» θα παρακολουθήσει στενά την υπόθεση και θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα των «ενταλμάτων».

Καταδίκη από τον νομικό κόσμο

Η ενέργεια προκάλεσε την αντίδραση και άλλων Τουρκοκύπριων νομικών. Ο Οντζέρ Πολιλί, δικηγόρος των Ελληνοκυπρίων, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) υπενθύμισε την απόφαση-ορόσημο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Niemietz κατά Γερμανίας (1992). Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η έρευνα σε δικηγορικό γραφείο συνιστά παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, προστατεύοντας το απόρρητο της σχέσης δικηγόρου-πελάτη.

Από την πλευρά του, ο πρώην «γενικός εισαγγελέας», Ταϊτζάν Ρεϊνάρ, με δική του ανάρτηση, κατήγγειλε τη «σύλληψη». «Καταδικάζω τη σύλληψη του συναδέλφου μου κ. Μουράτ Μ. Χακκί, ο οποίος εκπροσωπεί κατηγορούμενους σε μια υπόθεση που έχει πολιτικοποιηθεί με τη συμβολή και της δικαιοσύνης. Δεν αποδέχομαι ποτέ αυτή την επίθεση κατά του επαγγέλματός μας», ανέφερε.

