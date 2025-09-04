Βίντεο: Πολίτης πλήρωσε άδεια κυκλοφορίας αλλά χρεώθηκε με πρόστιμο – Παράπονα για δυσλειτουργίες στο σύστημα

Η ίδια εξήγησε ότι αφού παρέλαβε ειδοποίηση για πρόστιμο, προχώρησε σε έλεγχο των συναλλαγών της και διαπίστωσε ότι το ποσό είχε αφαιρεθεί από τον τραπεζικό της λογαριασμό για την πληρωμή της άδειας. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, τα χρήματα επιστράφηκαν πίσω χωρίς να ειδοποιηθεί, με αποτέλεσμα η πληρωμή να μην ολοκληρωθεί και να καταγραφεί ως απλήρωτη.

Δείτε βίντεο:

Το περιστατικό, που φέρνει στο φως πιθανές δυσλειτουργίες στο σύστημα πληρωμών, έθεσε τη γυναίκα σε δύσκολη θέση, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο για κάτι που δεν ευθυνόταν.

Απαντώντας επί του θέματος, ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, κ. Τάσος Ασιήκκης, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, επιβεβαίωσε ότι έχουν καταγραφεί ορισμένα γραπτά παράπονα πολιτών για αντίστοιχες περιπτώσεις.

Δείτε το βίντεο: