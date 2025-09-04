Θυμάστε τη Χριστίνα Χριστοφή από το MasterChef; Ετοιμάζει νέο πρότζεκτ μαζί με τον Άνχελ στη Λεμεσό – Πότε «στρώνουν» τραπέζια

Σε συνέντευξή της στο CheckInCyprus και τον Μιχάλη Χριστοδούλου, μιλάει για το «Μάζεμα».

Το "Μάζεμα" αποτελεί ένα γαστρονομικό πρότζεκτ της Χριστίνας σε συνεργασία με τον Angel όπου κάθε Τρίτη με Σάββατο από τις 19.00 μέχρι τις 23.00 ο χώρος του Comfy στο Κάστρο Λεμεσού θα μεταμορφώνεται σε "Μάζεμα" με γεύσεις και πιάτα με την υπογραφή της Χριστίνας και του Angel.

«Μαζί με τον Ángel, με τον οποίο τρέχουμε αυτό το πρότζεκτ, θέλαμε ένα όνομα που να εκφράζει την ουσία του να μαζεύεται ο κόσμος γύρω από το τραπέζι και να δοκιμάζει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, πάντα με υλικά εποχής και μενού που θα ανανεώνεται. Έτσι, αποφασίσαμε το όνομα ‘Μάζεμα’», σημειώνει η Κύπρια σεφ.

Πρόσθεσε πως «δεν είναι καθαρά εστιατόριο – λειτουργεί μέσα στο αγαπημένο Comfy στο κάστρο της Λεμεσού. Η ιδέα μου ήρθε από ένα παρόμοιο εγχείρημα στη Λευκωσία. Είναι σίγουρα ένα ρίσκο, αλλά πολύ πιο μικρό και διαχειρίσιμο».

«Θέλουμε ο επισκέπτης να νιώσει άνετα, να φάει καλά, να περάσει όμορφα και να φύγει με την αίσθηση ότι έζησε κάτι αληθινό», συνέχισε.

Το μενού στηρίζεται σε κυπριακά και ελληνικά προϊόντα, με μια μεσογειακή ματιά. Είναι ένας φαινομενικά αντιφατικός αλλά απόλυτα ταιριαστός συνδυασμός: τοπικές πρώτες ύλες με πιο σύγχρονη, δημιουργική προσέγγιση. Στο μενού υπάρχουν προϊόντα όπως η αναρή, η κρασάτη λούντζα, το χαλούμι (που το χρησιμοποιούν και σε γλυκό) και το χαλίτζι.

Το Μάζεμα αρχίζει τη λειτουργία του στις 9 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Comfy στην πλατεία κάστρου Λεμεσού. Μέρες / ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 19:00-23:00.

