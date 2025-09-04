Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θυμάστε τη Χριστίνα Χριστοφή από το MasterChef; Ετοιμάζει νέο πρότζεκτ μαζί με τον Άνχελ στη Λεμεσό – Πότε «στρώνουν» τραπέζια

 04.09.2025 - 09:03
Θυμάστε τη Χριστίνα Χριστοφή από το MasterChef; Ετοιμάζει νέο πρότζεκτ μαζί με τον Άνχελ στη Λεμεσό – Πότε «στρώνουν» τραπέζια

 04.09.2025 - 09:03

Μετά τη δεύτερη θέση στο MasterChef το 2024, η Κύπρια σεφ Χριστίνα Χριστοφή επέστρεψε στο νησί μας, έγραψε το πρώτο της βιβλίο, πέρασε και από την τηλεόραση και τώρα ετοιμάζει ένα νέο πρότζεκτ, με γεύσεις που παντρεύουν την κυπριακή παράδοση με τη μεσογειακή δημιουργικότητα

Σε συνέντευξή της στο CheckInCyprus και τον Μιχάλη Χριστοδούλου, μιλάει για το «Μάζεμα».

Το "Μάζεμα" αποτελεί ένα γαστρονομικό πρότζεκτ της Χριστίνας σε συνεργασία με τον Angel όπου κάθε Τρίτη με Σάββατο από τις 19.00 μέχρι τις 23.00 ο χώρος του Comfy στο Κάστρο Λεμεσού θα μεταμορφώνεται σε "Μάζεμα" με γεύσεις και πιάτα με την υπογραφή της Χριστίνας και του Angel.

«Μαζί με τον Ángel, με τον οποίο τρέχουμε αυτό το πρότζεκτ, θέλαμε ένα όνομα που να εκφράζει την ουσία του να μαζεύεται ο κόσμος γύρω από το τραπέζι και να δοκιμάζει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, πάντα με υλικά εποχής και μενού που θα ανανεώνεται. Έτσι, αποφασίσαμε το όνομα ‘Μάζεμα’», σημειώνει η Κύπρια σεφ.

Πρόσθεσε πως «δεν είναι καθαρά εστιατόριο – λειτουργεί μέσα στο αγαπημένο Comfy στο κάστρο της Λεμεσού. Η ιδέα μου ήρθε από ένα παρόμοιο εγχείρημα στη Λευκωσία. Είναι σίγουρα ένα ρίσκο, αλλά πολύ πιο μικρό και διαχειρίσιμο».

«Θέλουμε ο επισκέπτης να νιώσει άνετα, να φάει καλά, να περάσει όμορφα και να φύγει με την αίσθηση ότι έζησε κάτι αληθινό», συνέχισε.

Το μενού στηρίζεται σε κυπριακά και ελληνικά προϊόντα, με μια μεσογειακή ματιά. Είναι ένας φαινομενικά αντιφατικός αλλά απόλυτα ταιριαστός συνδυασμός: τοπικές πρώτες ύλες με πιο σύγχρονη, δημιουργική προσέγγιση. Στο μενού υπάρχουν προϊόντα όπως η αναρή, η κρασάτη λούντζα, το χαλούμι (που το χρησιμοποιούν και σε γλυκό) και το χαλίτζι.

Το Μάζεμα αρχίζει τη λειτουργία του στις 9 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Comfy στην πλατεία κάστρου Λεμεσού. Μέρες / ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 19:00-23:00.

Πηγή: CheckInCyprus, Πηγή φωτογραφίας: cyprus.wiz-guide.com

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

