Η ελιά έχει τη δική της γιορτή στο Νικητάρι! – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, η κοινότητα Νικηταρίου – Ασίνου διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Ελιάς & Παραδοσιακών Προϊόντων, μια εκδήλωση που υπόσχεται να γεμίσει τη μέρα με γεύσεις, αρώματα και πολύ κέφι.

Από τις 13:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, η αίθουσα πολλαπλής χρήσης της κοινότητας θα μετατραπεί σε ένα ζωντανό κέντρο παράδοσης, με την ελιά και τα τοπικά προϊόντα να έχουν την τιμητική τους. Και φυσικά, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!

Το αποκορύφωμα της βραδιάς έρχεται στις 20:00 με φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική. Το μενού για τους μεγάλους κοστίζει €15, ενώ τα παιδιά μέχρι 12 ετών τρώνε δωρεάν.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νικηταρίου φροντίζει για απεριόριστο δωρεάν ποτό!

Για κρατήσεις, μπορείτε να καλέσετε στο 99-333920 ή στο 99-855240.