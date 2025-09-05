Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Τα τρία σενάρια για τον Μακρόν και πώς επηρεάζεται η Ευρώπη

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 05.09.2025 - 06:27
«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Τα τρία σενάρια για τον Μακρόν και πώς επηρεάζεται η Ευρώπη

Σε πολιτικό και οικονομικό σταυροδρόμι βρίσκεται η Γαλλία, με την κρίσιμη ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου να κρίνει το μέλλον της κυβέρνησης Μακρόν και να προκαλεί ανησυχία για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι, παρά το συμμάζεμα των δημόσιων οικονομικών, μια ενδεχόμενη κυβερνητική αστάθεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα έχει άμεσες συνέπειες στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και στην αγορά. Την ίδια ώρα, οι πολιτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν σενάρια εκλογών ή ακόμα και πτώσης της κυβέρνησης, γεγονός που θα πυροδοτήσει νέες αναταράξεις στο εσωτερικό και θα δοκιμάσει την αντοχή της Ευρώπης απέναντι σε κρίσιμες διεθνείς προκλήσεις

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Οικονομολόγος, Γιάννης Τελώνης ανέφερε πως «πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κι αν μπει σε πολιτική κρίση τότε δημιουργείται πρόβλημα στην Ευρωζώνη».

Συγκεκριμένα όπως σημείωσε, «ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας δήλωσε ότι όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού προχωρεί κανονικά και φτάσει τους δημοσιονομικούς στόχους της για το 2025» και συμπλήρωσε πως, «ανεξάρτητα της επίλυσης της κυβερνητικής κρίσης, φαίνεται πως στο οικονομικό κομμάτι έχει γίνει συμμάζεμα των οικονομικών εξόδων» ενώ εξήγησε πως, «περιορίζεται ο αντίκτυπος».

Όπως πρόσθεσε, «σε εγρήγορση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα» και πρόσθεσε πως, «η Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε πολιτική αναταραχή σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία δημιουργεί πρόβλημα».

Επιπρόσθετα όπως σημείωσε ο κ. Τελώνης, «προβλέπω ότι θα έχουμε ένα φθινόπωρο μεγάλων διαδηλώσεων και αναταραχών στην Ευρώπη με απεργία και πιθανότατα δυσκολίες στην κυβέρνηση της Γαλλίας».

Το ThemaOnline επικοινώνησε με τον Πολιτικό Αναλυτή, Χαράλαμπο Χρυσοστόμου ο οποίος ανέλυσε την πολιτική διάσταση για το συγκεκριμένο ζήτημα και ανέφερε πως, «επηρεάζεται πρωτίστως η Γαλλία ενώ επηρεάζεται η Κύπρος και γενικότερα η Ευρώπη επειδή υπάρχει κίνδυνος πολιτικής αστάθειας στη χώρα και πτώση της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτική εσωστρέφεια».

Όπως διαφαίνεται, συνέχισε, «η κυβέρνηση δεν έχει την στήριξη από πολλές πολιτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα στις 8 Σεπτεμβρίου που θα γίνει η κρίσιμη ψηφοφορία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, λόγω της διαφωνίας των κομμάτων της ακροδεξιάς αλλά και των κομμάτων της αριστεράς και των σοσιαλιστών, για το πακέτο των οικονομικών μέτρων που εισηγείται η κυβέρνηση, να μην πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και να πέσει».

Τα τρία σενάρια

Παράλληλα όπως σημείωσε, «σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί ενώπιον τριών σεναρίων», και εξήγησε πως:

«Το πρώτο σενάριο είναι να υποδείξει νέο Πρωθυπουργό ο οποίος θα μπορέσει να εξασφαλίσει στήριξη και ψήφο εμπιστοσύνης» προσθέτοντας ότι, «υπάρχει δυσκολία διότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούν κάποιες πολιτικές».

«Το δεύτερο σενάριο είναι να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές με στόχο να καταφέρουν τα κόμματα του κέντρου, όπως το κόμμα του Μακρόν, να έχουν πλειοψηφία για να μπορεί να περάσει το δημοσιονομικό πακέτο» ενώ πρόσθεσε πως, «μπορεί να υπάρξει αύξηση στα ποσοστά είτε της ακροδεξιάς είτε του αριστερού συνασπισμού με αποτέλεσμα τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα για τον Εμμανουέλ Μακρόν».

«Το τρίτο σενάριο, το οποίο είναι απομακρυσμένο, είναι να προκηρυχθούν Προεδρικές Εκλογές και να παραιτηθεί ο ίδιος ο Μακρόν».

Όπως πρόσθεσε, «οποιοδήποτε από τα τρία σενάρια κι αν ισχύσει, θα υπάρξει πολιτική αστάθεια, εσωστρέφεια και κυβερνητική κρίση στη Γαλλία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τα ευρωπαϊκά ζητήματα όπως οι εξελίξεις στις συνομιλίες για το Ουκρανικό, η τεράστια οικονομική πίεση στην Ευρώπη λόγω της ακρίβειας και των αμυντικών δαπανών λόγω της απόσυρση των ΗΠΑ από την χρηματοδότηση προς το ΝΑΤΟ και όλα αυτά με μια α Ευρώπη πληγωμένη από εσωστρέφεια θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο η ήδη αποδυναμωμένη δυνατότητα της Ευρώπης για παρέμβαση σε αυτά τα ζητήματα».

Περαιτέρω, ανέφερε πως, «με αυτή την έννοια επηρεάζεται και η Κύπρος διότι η Γαλλία είναι μια χώρα με σταθερές θέσεις στο Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά, παρά το γεγονός ότι αυτών των αδυναμιών, είδαμε τον ίδιο τον Μακρόν να εισηγείται ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας, κι αυτό δεν είναι άσχετα με τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει».

Καταληκτικά σημείωσε πως, «μια Γαλλία με οικονομικά προβλήματα και με κίνδυνο να μπει υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι σε θέση να έχει ένα ρόλο που θα συνεπάγεται με δαπάνες για στρατιωτική παρουσία Γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας γι’ αυτό εισηγήθηκε την Τουρκία η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μπορεί να επιτελέσει ένα τέτοιο ρόλο».

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα βουλευτικά ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Συναγερμού, το πολιτικό θερμόμετρο στην Πινδάρου ανεβαίνει αισθητά. Η ημερομηνία-ορόσημο της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για έντονες εσωκομματικές διεργασίες, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι οι κάλπες, δεν θα αποφευχθούν σε αρκετές επαρχίες.

