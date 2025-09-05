ΔΗΣΥ: Σε πορεία εσωκομματικών εκλογών – Οι «ισχυρές» υποψηφιότητες και ο κίνδυνος των εσωτερικών εντάσεων

Η ανάδειξη των υποψηφίων μέσω εκλογικής διαδικασίας, σε περίπτωση που ο αριθμός ενδιαφερόμενων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, αποτελεί καταστατική πρόβλεψη. Το κόμμα, αυτή τη φορά, φαίνεται να προκρίνει την προσφυγή στη βάση, χωρίς να επιδιώκει συναινετικές λύσεις που χαρακτήριζαν προηγούμενες αναμετρήσεις.

Κάλπες όπου χρειαστεί

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, στις 9 Σεπτεμβρίου θα κατατεθούν οι δηλώσεις ενδιαφέροντος από τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Αν οι ενδιαφερόμενοι για κάποια εκλογική περιφέρεια υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε το κόμμα, θα προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές.

Στο παρόν στάδιο, όλα δείχνουν ότι Λευκωσία, Λεμεσός, Αμμόχωστος και ενδεχομένως η Λάρνακα θα οδηγηθούν σε εσωκομματική εκλογική διαδικασία, καθώς ο αριθμός ενδιαφερόμενων υποψηφίων είναι ήδη μεγάλος, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον ονόματα που ενδέχεται να υποβάλουν ενδιαφέρον την τελευταία στιγμή.

Οι πρώην υπουργοί, φέρνουν νέο δυναμισμό, αλλά και εσωτερικές εντάσεις

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, όπου πέραν των ήδη γνωστών στελεχών που επιθυμούν να διεκδικήσουν την ψήφο των μελών, δύο πρώην μέλη της κυβέρνησης Αναστασιάδη βρίσκονται προ των πυλών:

Η Αναστασία Ανθούση, πρώην Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά της.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, πρώην Υπουργός Υγείας, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο καθόδου και αναμένεται να πάρει οριστική απόφαση εντός των επόμενων 24ώρων.

Οι δύο υποψηφιότητες θεωρούνται από στελέχη του κόμματος ως ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς προέρχονται από τον πυρήνα της προηγούμενης διακυβέρνησης και διαθέτουν ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα. Ωστόσο, η είσοδός τους στον προεκλογικό στίβο δημιουργεί ανησυχίες για ενδεχόμενες εσωκομματικές εντάσεις, ιδίως σε μια περίοδο όπου ήδη έχουν διαμορφωθεί συμμαχίες και υποψηφιότητες βάσης.

Η πιθανή κάθοδος Παμπορίδη θα ανακατέψει σημαντικά την τράπουλα, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με ισχυρή τεχνοκρατική εικόνα αλλά και με ανεξάρτητη ρητορική που δεν εντάσσεται πάντα στο παραδοσιακό κομματικό πλαίσιο.

Αριστίνδην υποψήφιοι: Το μήνυμα της ηγεσίας

Παράλληλα με τις εσωκομματικές διαδικασίες, η Αννίτα Δημητρίου, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει έναν υποψήφιο ανά επαρχία αριστίνδην, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από τη βάσανο της κάλπης.

Μέχρι στιγμής έχουν επισήμως ανακοινωθεί:

Μιχάλης Κουνούνης στη Λεμεσό.

Πάρις Μάρκου στην Αμμόχωστο.

Οι αριστίνδην υποψηφιότητες στέλνουν πολιτικά μηνύματα εκ μέρους της ηγεσίας, ως προς τις προτεραιότητες και τις ισορροπίες που θέλει να διατηρήσει ή να ενισχύσει ενόψει της εκλογικής μάχης.

Ανανεωμένο ενδιαφέρον – και πιθανές αποσύρσεις

Σε όλες τις επαρχίες παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα. Τα ονόματα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί είναι πολλά, αλλά παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποσύρσεων, είτε λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού είτε επειδή ορισμένοι υποψήφιοι δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία εκλογής από τη βάση.

Ταυτόχρονα, ενδέχεται να προστεθούν και νέα πρόσωπα την τελευταία στιγμή, ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπως η Πάφος ή η Κερύνεια, όπου οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές.

Δοκιμασία ενότητας και ανανέωσης

Η διαδικασία που δρομολογεί ο ΔΗΣΥ για την επιλογή των υποψηφίων του, για τις βουλευτικές εκλογές, αποτελεί τεστ αντοχής για την κομματική συνοχή. Η έντονη συμμετοχή, η παρουσία προβεβλημένων στελεχών, και οι συγκρούσεις παρασκηνίου, καθιστούν σαφές πως το κόμμα εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση.

Το στοίχημα του ΔΗΣΥ, είναι διπλό: Να ανανεώσει το πολιτικό της προσωπικό, χωρίς να πληγεί η ενότητα. Ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί την ένταση και τον ανταγωνισμό, αλλά και η τελική εικόνα που θα παρουσιάσει στο εκλογικό σώμα, θα κρίνουν εν πολλοίς και την εκλογική του,δυναμική.