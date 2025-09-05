Πέφτει η θερμοκρασία και... φέρνει βροχές και καταιγίδα - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και το εσωτερικό δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια το απόγευμα, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλή ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση και μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.