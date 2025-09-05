Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εφετείο απέρριψε δύο εφέσεις για παραβίαση διαταγμάτων Covid-19 – Ακύρωσε καταδίκη σε υπόθεση διαμαρτυρίας

 05.09.2025 - 13:30
Εφετείο απέρριψε δύο εφέσεις για παραβίαση διαταγμάτων Covid-19 – Ακύρωσε καταδίκη σε υπόθεση διαμαρτυρίας

Δύο διαφορετικές εφέσεις, που αφορούσαν παραβίαση διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Covid-19, απορρίφθηκαν ομόφωνα από το Εφετείο την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Παράλληλα, το ίδιο δικαστήριο ανέτρεψε άλλη καταδίκη για συμμετοχή σε διαμαρτυρία, κρίνοντας πως υπήρξε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Οι απορριπτικές αποφάσεις σχετίζονταν με δύο καταδίκες του ίδιου προσώπου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ο κατηγορούμενος δεν μπόρεσε να παραστεί στις δίκες καθώς δεν διέθετε Safe Pass, με αποτέλεσμα να εκδικαστούν στην απουσία του. Με τις εφέσεις του υποστήριξε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του για δίκαιη δίκη και οι συνταγματικές εγγυήσεις.

Το Εφετείο έκρινε πως οι αποφάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου ήταν ορθές και νόμιμες, τονίζοντας ότι η λειτουργία των Δικαστηρίων τότε καθοριζόταν από οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες προϋπέθεταν την προσκόμιση Safe Pass για είσοδο στις αίθουσες. «Η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων δεν αμφισβητείται... ούτε θεωρούμε ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των μέτρων οδηγούσε σε στέρηση του δικαιώματος του εφεσείοντος να εμφανιστεί αυτοπροσώπως», αναφέρεται στην απόφαση. Τις υποθέσεις χειρίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’ κ. Βασίλης Μπίσσας.

Την ίδια ημέρα, το Εφετείο προχώρησε και σε ακύρωση καταδικαστικής απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που αφορούσε συμμετοχή σε μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας σε δημόσιο χώρο. Στον κατηγορούμενο είχε επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο, το οποίο τώρα ακυρώνεται.

Σύμφωνα με την απόφαση, παρότι το Δικαστήριο πρώτου βαθμού ορθά διαπίστωσε ότι το σχετικό διάταγμα περιόριζε θεμελιώδη δικαιώματα, δεν αιτιολόγησε επαρκώς γιατί οι μαζικές συναθροίσεις απαγορεύθηκαν απολύτως, ενώ άλλες δραστηριότητες –όπως εκκλησιασμοί, άθληση ή πρόσβαση σε χώρους εργασίας– επιτράπηκαν υπό όρους. Το Εφετείο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και έκανε δεκτή την έφεση, ακυρώνοντας την καταδίκη και την ποινή. Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Στάλω Παπουή.

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Η κυβέρνηση επιθυμεί να διερευνηθούν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι καταγγελίες, σε σχέση με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

