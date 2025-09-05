Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στα Κελοκέδαρα - Κατέκαψε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στα Κελοκέδαρα - Κατέκαψε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση

 05.09.2025 - 13:38
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στα Κελοκέδαρα - Κατέκαψε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση

Η πυρκαγιά στην περιοχή "Παούρα" στα Κελοκέδαρα της επαρχίας Πάφου, έχει τεθεί υπό έλεγχο. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, με την υποστήριξη τριών πυροσβεστικών οχημάτων και πεζοπόρου τμήματος του Τμήματος Δασών και μιας φορητής μονάδας πυρόσβεσης της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.
 
Η πυρκαγιά κατέκαψε δύο εκτάρια περίπου από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε δύσβατη περιοχή.  
 
Τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις υποστήριξαν με ρίψεις νερού πέντε πτητικά μέσα πυρόσβεσης.
 
Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο μέρος της πυρκαγιάς για τελική κατάσβεση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. 
 
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο με την απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο: Όλοι ψάχνουν τον αθλητή που ήταν στο τραπέζι
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες
Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ξενοφών Χριστοφίδης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 17χρονος - Παρασύρθηκε από όχημα 20χρονης ενώ διασταύρωνε τον δρόμο
Ολοήμερα ΤΩΡΑ: Όταν το σχολείο κλείνει στις 1:05, καταρρέει και η οικογενειακή οικονομία
ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εφετείο απέρριψε δύο εφέσεις για παραβίαση διαταγμάτων Covid-19 – Ακύρωσε καταδίκη σε υπόθεση διαμαρτυρίας

 05.09.2025 - 13:30
Επόμενο άρθρο

Ορόκλινη: Εμφανίστηκαν πετρελαιοκηλίδες στο παραλιακό μέτωπο - Δείτε φωτογραφίες

 05.09.2025 - 13:40
Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Η κυβέρνηση επιθυμεί να διερευνηθούν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι καταγγελίες, σε σχέση με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

  •  05.09.2025 - 12:56
Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  05.09.2025 - 12:31
Ορόκλινη: Εμφανίστηκαν πετρελαιοκηλίδες στο παραλιακό μέτωπο - Δείτε φωτογραφίες

Ορόκλινη: Εμφανίστηκαν πετρελαιοκηλίδες στο παραλιακό μέτωπο - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.09.2025 - 13:40
Από το κελί συντόνιζε απόπειρες φόνου – Εφετείο επικύρωσε ποινή 40 χρόνων σε ισοβίτη

Από το κελί συντόνιζε απόπειρες φόνου – Εφετείο επικύρωσε ποινή 40 χρόνων σε ισοβίτη

  •  05.09.2025 - 13:40
Βίντεο - Πρώτη μέρα στο σχολείο με παράπονα: «Απάνθρωπο να χρειαζόμαστε φροντιστήρια για όσα δεν μας δίνει το σχολείο»

Βίντεο - Πρώτη μέρα στο σχολείο με παράπονα: «Απάνθρωπο να χρειαζόμαστε φροντιστήρια για όσα δεν μας δίνει το σχολείο»

  •  05.09.2025 - 11:37
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

  •  05.09.2025 - 11:53
Αμαλιάδα: Από ασφυξία πέθανε ο Παναγιωτάκης - Τι αναφέρει το πόρισμα «φωτιά»

Αμαλιάδα: Από ασφυξία πέθανε ο Παναγιωτάκης - Τι αναφέρει το πόρισμα «φωτιά»

  •  05.09.2025 - 14:07
Αποκάλυψη από Λοϊζίδη: Σκέψεις του Νταμάτο για ξένους στο VAR!

Αποκάλυψη από Λοϊζίδη: Σκέψεις του Νταμάτο για ξένους στο VAR!

  •  05.09.2025 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα