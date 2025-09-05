Από το κελί συντόνιζε απόπειρες φόνου – Εφετείο επικύρωσε ποινή 40 χρόνων σε ισοβίτη

Το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση καταδικασμένου για τον φόνο πέντε προσώπων στην Αγία Νάπα το 2012, επικυρώνοντας την ποινή φυλάκισης 40 χρόνων που του είχε επιβληθεί από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας. Ο ισοβίτης κρίθηκε ένοχος σε 24 κατηγορίες –μεταξύ αυτών συνωμοσία για φόνο και απόπειρα φόνου– για δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2019 στη Λάρνακα και το 2020 στην Αγία Νάπα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό πέντε προσώπων.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο καταδικασθείς, ενώ εξέτιε ήδη ποινές ισόβιας κάθειρξης, έδινε οδηγίες μέσω κινητού τηλεφώνου σε συνεργό του εκτός φυλακών, οργανώνοντας δύο απόπειρες δολοφονίας.

Το Εφετείο έκρινε ορθή την απόφαση του Κακουργιοδικείου και διευκρίνισε ότι η νέα ποινή φυλάκισης θα είναι διαδοχική της ισόβιας κάθειρξης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νίνος Κέκκος.