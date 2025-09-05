Ecommbx
Γάζα: Ο IDF ανακοίνωσε ότι θα πλήξει πολυώροφα κτήρια «τις επόμενες ημέρες» – 19 νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Ο IDF ανακοίνωσε ότι θα πλήξει πολυώροφα κτήρια «τις επόμενες ημέρες» – 19 νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα

 05.09.2025 - 13:50
Γάζα: Ο IDF ανακοίνωσε ότι θα πλήξει πολυώροφα κτήρια «τις επόμενες ημέρες» – 19 νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα πλήξει τα πολυώροφα κτήρια στην πόλη της Γάζας «τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, δεκαεννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από την αυγή, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κτίρια και σκηνές εκτοπισμένων σε πολλές συνοικίες της πόλης της Γάζας και της περιφέρειάς της, πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

Στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον 10 άνθρωποι, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αρχή του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης εκεί, το AFP δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας.

Σε ερώτηση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις πληροφορίες για τα πλήγματα αυτά χωρίς να έχει συγκεκριμένες συντεταγμένες.

Χθες, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν σημείωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν το 40% της πόλης της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να καταλάβουν όλη την πόλη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Νάνταβ Σοσάνι, δήλωσε ότι η έναρξη της επιχείρησης αυτής δεν θα ανακοινωθεί ώστε «να διατηρηθεί το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού».

Την Τετάρτη υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει πως ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα φύγουν προς τον νότο.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, περιοχή που πλήττεται από λιμό, σύμφωνα με τον οργανισμό, πράγμα το οποίο διέψευσε το Ισραήλ.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ομήρους που απήχθηκαν εκείνη την ημέρα, οι 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ από αυτούς οι 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στα ισραηλινά στρατιωτικά αντίποινα έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους τουλάχιστον 64.231 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

 

ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

 

 

 

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Η κυβέρνηση επιθυμεί να διερευνηθούν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι καταγγελίες, σε σχέση με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

