Αμαλιάδα: Από ασφυξία πέθανε ο Παναγιωτάκης - Τι αναφέρει το πόρισμα «φωτιά»

Σύμφωνα με ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, Νικόλαος Καλόγριας και Ελένη Καλύβα, αποκλείουν τα παθολογικά αίτια καθώς και τη δηλητηρίαση του παιδιού και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η «ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη».

Συγκεκριμένα, το πόρισμα αναφέρει:

«Η Ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού ως αιτία θανάτου του βρέφους Παναγιώτη (…)ουδόλως επιβεβαιώνεται. Με δεδομένο ότι από τον λοιπό νεκροψιακό και νεκροτομικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα που να στοιχειοθετούν παθολογική αίτια θανάτου, ο παθολογικός μηχανισμός θανάτου του βρέφους ουδόλως επιβεβαιώνεται. Επίσης έχει αποκλειστεί τόσο η δηλητηρίαση, με βάση την τοξικολογική έκθεση που μας ετεθεί υπόψιν, όσο και ο θάνατος από μηχανικά, ηλεκτρικά και λοιπά αιτία, σύμφωνα με τα νεκροψίακά και νεκροτομικά ευρήματα που μας ετέθησαν υπόψη….

Ως εκτούτου με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη (…)».

Σημειώνεται πως βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη είναι η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου, που ομολόγησε τις δολοφονίες 4 βρεφών, όχι όμως και του μικρού Παναγιωτάκη, ο οποίος κατέληξε στο σπίτι του, ενώ ήταν από υπό την φροντίδα της 25χρονης.