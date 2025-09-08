Ecommbx
Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»

 08.09.2025 - 09:23
Τo πιο «πικάντικο» φεστιβάλ για τους λάτρεις του τσίλι, ανακοίνωσε ημερομηνία.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, το χωριό Σιά στη Λευκωσία θα μετατραπεί σε επίκεντρο γεύσεων και διασκέδασης με αφορμή το Chilli Festival 2025.

Από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πικάντικες δημιουργίες, δροσερά ποτά και ζωντανή μουσική σε μια μέρα γεμάτη ενέργεια.

Στην καρδιά της διοργάνωσης θα βρίσκεται ο JohnnyPep, γνωστός για τις καυτερές δημιουργίες του, ο οποίος θα μοιραστεί ιστορίες και γεύσεις κατευθείαν από το microfarm του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απολαυστικά πιάτα για κάθε ουρανίσκο, από ελαφρά έως εξαιρετικά καυτερά, παγωμένες μπίρες και δροσερά κοκτέιλ, καθώς και live DJ set που θα δώσει ρυθμό στη γιορτή.

Κορυφαία στιγμή της ημέρας θα είναι ο διαγωνισμός Chilli Contest 2025, όπου οι πιο τολμηροί θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους στο καυτερό, διεκδικώντας τον τίτλο του Chilli Champion.

Είτε είστε λάτρεις του καυτερού είτε απλώς περίεργοι να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, το φεστιβάλ υπόσχεται μια εμπειρία γεμάτη γεύση, κέφι και αξέχαστες στιγμές.

Πηγή: CheckInCyprus

