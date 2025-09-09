Ecommbx
Αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο επειδή δεν φωτογραφήθηκε το πρόσωπο του - Κρίθηκε ένοχος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο επειδή δεν φωτογραφήθηκε το πρόσωπο του - Κρίθηκε ένοχος

 09.09.2025 - 11:07
Αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο επειδή δεν φωτογραφήθηκε το πρόσωπο του - Κρίθηκε ένοχος

Στο εύρημα ότι η καταγραφή υπέρβασης του ορίου ταχύτητας από φορητή συσκευή φωτοεπισήμανσης περιελάβανε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τον νόμο και έγινε σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο νόμος κατέληξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, στις 5 Σεπτεμβρίου, καταδικάζοντας πολίτη για το αδίκημα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ζητήματα που άπτονται του νόμου που διέπει τη χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης (ο περί Τροχαίων Αδικημάτων Νόμος του 2001) εξετάστηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας όταν ενώπιον του τέθηκε υπόθεση εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη οχήματος, ο οποίος αρνήθηκε ενοχή στο αδίκημα της υπέρβασης ορίου ταχύτητας που καταγράφηκε από φορητή συσκευή φωτοεπισήμανσης».

Η απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, ήταν καταδικαστική.

Μεταξύ των θεμάτων που ηγέρθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, προστίθεται, «ήταν η αμφισβήτηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του οχήματος, του χειρισμού και της λειτουργίας των κινητών συσκευών φωτοεπισήμανσης, ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος φωτοεπισήμανσης, η καταγραφή των αδικημάτων, η διαδικασία έκδοσης και επίδοσης ειδοποίησης για πληρωμή εξώδικου προστίμου, η συμφωνία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το γεγονός ότι η παράβαση καταγράφηκε με φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται αποκλειστικά το πίσω μέρος του οχήματος κι όχι το πρόσωπο του οδηγού».

«Εύρημα του Δικαστηρίου, εξετάζοντας στοιχεία και μαρτυρίες που προσκομίστηκαν από την εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως η Κατηγορούσα Αρχή, ήταν ότι η καταγραφή της επίδικης παράβασης περιελάβανε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τον νόμο και έγινε σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο νόμος, καθώς και ότι «η μη ύπαρξη φωτογραφίας που να παρουσιάζει το πρόσωπο του οδηγού του οχήματος δεν αναιρεί τα πιο πάνω, αφού παρέχεται ρητά από τον νόμο εναλλακτικά, η δυνατότητα προσκόμισης φωτογραφίας του οχήματος κατά την ώρα ενεργοποίησής της συσκευής» κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης», σημειώνεται.

Ομοίως, αναφέρεται, η επίδοση ειδοποίησης για πληρωμή εξωδίκου που αποστάλθηκε στον κατηγορούμενο ταχυδρομικώς με προσωπική, συστημένη επιστολή και παραλήφθηκε από τον ίδιο, κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία, το Δικαστήριο επίσης σχολιάζει στα ευρήματά του την ενέργεια του κατηγορούμενου να μην αποστείλει εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας ή και σε μεταγενέστερο στάδιο, συμπληρωμένο το μέρος του εξωδίκου όπου ενημερώνει για το άτομο που οδηγούσε το όχημα κατά την παράβαση και να παραχωρήσει στις Αρχές τα στοιχεία του οδηγού, ως είχε υποχρέωση να πράξει.

Σύμφωνα με τον νόμο, αναφέρει η ανακοίνωση, η παρουσίαση της φωτογραφίας από συσκευή που λειτουργεί κανονικά αποτελεί απόδειξη ότι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος είναι το πρόσωπο το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία ως ο οδηγός εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν είναι το ίδιο πρόσωπο.

Παραθέτει απόσπασμα της απόφασης, στο οποίο αναφέρεται ότι «στην προκειμένη περίπτωση η Κατηγορούσα Αρχή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει οτιδήποτε περαιτέρω σε σχέση με το πρόσωπο που τυχόν φαίνεται επί της φωτογραφίας της παράβασης. Περαιτέρω στοιχεία ως προς το πρόσωπο του οδηγού του οχήματος μπορεί να γνωρίζει μόνο ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης».

«Στην προκειμένη περίπτωση όμως ο κατηγορούμενος, πέραν από τη γενική αμφισβήτηση ως προς το ότι ήταν ο οδηγός του εν λόγω οχήματος επειδή στις φωτογραφίες παράβασης δεν φαίνεται το πρόσωπο του οδηγού του οχήματος, δεν προσκόμισε οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία αλλά ούτε και έθεσε τέτοιες θέσεις προς τους μάρτυρες της Κατηγορούσας Αρχής από τις οποίες να μπορεί να δημιουργηθούν στο Δικαστήριο λογικές αμφιβολίες ως προς το ότι δεν επρόκειτο για τον οδηγό του οχήματος κατά την επίδικη ημέρα και ώρα», προστίθεται στην απόφαση.

«Απότοκο των πιο πάνω, ο κατηγορούμενος ήταν να κριθεί ένοχος ως ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του οχήματος της φωτογραφίας που παραβίασε το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η συσκευή και να καταγραφεί η παράβαση», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Γεωργία Σοφοκλή, Δημόσια Κατήγορος, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

ΠτΔ: «Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60»

Μία από τις πιο μεγάλες ανάγκες που έχουμε στη χώρα μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του ’60, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση του έχει την απόλυτη πολιτική βούληση και την ετοιμότητα να το κάνει

