Προσοχή στο κενό... της έναρξης των Ολοήμερων

Επίσης αναφέρει ότι από 142 δημοτικά και 78 νηπιαγωγεία με Ολοήμερο το 2023, προχωράμε σε 182 δημοτικά και 128 νηπιαγωγεία, με στόχο μέχρι το 2028 όλα τα δημοτικά σχολεία να μπορούν να λειτουργούν ως Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Καλή η προσπάθεια, κανείς δεν αντιλέγει, μόνο που το Υπουργείο ξέχασε τον βασικό στόχο του θεσμού: τη διευκόλυνση!

Τα Ολοήμερα δεν ανοίγουν την ίδια μέρα με τα Δημοτικά και νηπιαγωγεία αλλά δύο εβδομάδες αργότερα καθώς η διαδικασία στελέχωσής τους ξεκινάει στις αρχές Σεπτεμβρίου και απαιτείται χρόνος για την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Στα Ολοήμερα τοποθετείται είτε προσωπικό από την πρωινή ζώνη που επιθυμεί να δουλέψει υπερωρίες και αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον τότε από συμβασιούχους πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Μια μάλλον πρόχειρη και επιπόλαια διαδικασία από κάποιον που φιλοδοξεί να μετατρέψει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας σε ολοήμερα (σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες της ίδιας της Υπουργού). Αν σκοπεύεις να αναβαθμίσεις τον θεσμό και να τον κάνεις τουλάχιστον εφάμιλλο των πρωινών σχολείων (όχι πως αυτά δεν έχουν τη δική τους μερίδα προβλημάτων) προσλαμβάνεις μόνιμο προσωπικό και δεν καταφεύγεις σε μεσοβέζικες λύσεις που μόνο προβλήματα δημιουργούν.

Για τις δύο εβδομάδες (παλαιότερα ήταν περισσότερες) που μεσολαβούν μέχρι να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των Τμημάτων Φύλαξης όπου οι μαθητές μένουν σε εγκεκριμένους χώρους του σχολείου υπό την επίβλεψη προσωπικού που έχει προσληφθεί από τον Σύνδεσμο Γονέων. Βασικά λειτουργεί σαν ένας βραχύβιος ιδιωτικός παιδικός σταθμός και γι’ αυτόν τον λόγο υπάγεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Κι εκεί εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Κιτίου πληροφορήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, ότι οι ΥΚΕ τους απαγορεύει τη δημιουργία Τμημάτων Φύλαξης για τα 45 παιδιά του σχολείου μέχρι τη λειτουργία του Ολοήμερου στις 22 Σεπτεμβρίου. Προηγήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες από τον Σύνδεσμο Γονέων δηλαδή αποστολή επιστολής προς την Σχολική Εφορεία του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού για παροχή των εγκαταστάσεων του Σχολείου για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 15 ημερών και είχαν επιλεγεί από τον Σύνδεσμο Γονέων δύο επαγγελματικά καταρτισμένες εκπαιδευτικοί με όλα τα απαιτούμενα προσόντα και πιστοποιήσεις και μια βοηθός. Επίσης είχε γίνει συμφωνία με εγκεκριμένο προμηθευτή σίτισης για την χορηγία γευμάτων στα παιδιά βάση του εγκεκριμένου καταλόγου σίτισης του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με επιστολή του Συνδέσμου που δόθηκε στη δημοσιότητα, στις 5 Σεπτεμβρίου λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας επικοινώνησε με την Πρόεδρο του Συνδέσμου και της ανέφερε ότι έλαβε πληροφορία ότι ο Σύνδεσμος Γονέων είχε σκοπό την λειτουργία Τμημάτων Φύλαξης για την οποία δεν δόθηκε άδεια. Σε ερώτηση της Προέδρου προς την λειτουργό γιατί ο θεσμός της Φύλαξης λειτουργούσε τόσα χρόνια και μάλιστα ολόχρονα ενώ δεν υπήρχε άδεια, δεν δόθηκε απάντηση από την λειτουργό, αφήνοντας υπόνοιες ότι Σχολική Εφορία, ΥΚΕ αλλά και το σχολείο επέτρεπαν την λειτουργία «παράνομης» φύλαξης χωρίς να ασκήσουν τον οποιοδήποτε έλεγχο. Η λειτουργός ανέφερε ότι σε περίπτωση που λειτουργούσαν τα Τμήματα Φύλαξης, καθημερινά θα γίνει έλεγχος εκ μέρους της και θα προέβαινε σε καταγγελία των μελών του Συνδέσμου στα Αρμόδια Όργανα του Κράτους και στην Αστυνομία με την κατηγορία της λειτουργίας παράνομου Παιδοκομικού Σταθμού. Αρχικά ο Σύνδεσμος αποφάσισε να προχωρήσει με τη λειτουργία του Τμήματος Φύλαξης απορροφώντας τις επιπτώσεις και με προσωπικό κόστος για την διευκόλυνση των 45 οικογενειών που δεν είχαν που να αφήσουν τα παιδιά τους μετά το σχόλασμα, όμως στο ενδιάμεσο η Σχολική Εφορεία αποφάσισε να μην παραχωρήσει τελικά τις σχολικές εγκαταστάσεις φοβούμενη την αντίδραση των ΥΚΕ. Έτσι τα 45 παιδιά έμειναν μετέωρα και αυτή τη στιγμή που το διαβάζετε οι οικογένειες κατέφυγαν σε διάφορες λύσεις ανάγκης, είτε επιστρατεύοντας μακρινούς συγγενείς ή φίλους, είτε σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία (που εμφανίζονται απρόθυμα να δέχονται μαθητές για 15 μέρες δίνοντας προτεραιότητα σ’ αυτούς που φοιτούν ολόχρονα), είτε παίρνοντας άδειες από τις δουλειές τους με κίνδυνο να προκαλέσουν προβλήματα στην εργοδότησή τους.

Κι όλα αυτά γιατί το Υπουργείο αδυνατεί να πράξει το αυτονόητο: να λειτουργούν τα Ολοήμερα την ίδια μέρα με τα κανονικά. Κι αν αυτό δεν είναι ακόμα εφικτό (που θα έπρεπε γιατί ο θεσμός υπάρχει εδώ και 25 χρόνια) τουλάχιστον ας φροντίσει να κάνει τις διαδικασίες για τα τμήματα Φύλαξης απλούστερες με πρώτο βήμα τη μεταφορά της ευθύνης τους από τις ΥΚΕ στο Υπ. Παιδείας.

Για να γίνει λοιπόν το Ολοήμερο ένας “θεσμός εκπαίδευσης που καλλιεργεί γνώσεις, δεξιότητες, κριτική σκέψη και ικανότητες” όπως θέλει η Υπουργός πρέπει πρώτα να εκπληρώσει τον πρωταρχικό του στόχο που είναι η διευκόλυνση των παιδιών και των γονέων που το χρησιμοποιούν. Αλλιώς είναι σχήμα οξύμωρο να έχεις μεγαλεπήβολα σχέδια για έναν θεσμό όταν καλά καλά δεν πληροί ούτε τα βασικά. Το Ολοήμερο εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, δεν επιλέγεται από χόμπι.

Ελπίζω να μην τους πάρει άλλα 25 χρόνια να εξαλείψουν αυτές τις δύο εβδομάδες...