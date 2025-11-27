Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

‘Οχι πια. Σύμφωνα με την Αρχή δεν υπάρχει μαρτυρία που να συνδέει τις πολιτογραφήσεις των 13 αλλοδαπών με υποσχέσεις ή προσφορά ανταλλάγματος μέσω των γενναιόδωρων εισφορών που έκαναν στα ταμεία του -τότε- κυβερνώντος ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με την Αρχή δεν προέκυψαν στοιχεία που να δημιουργούν υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς. Σύμφωνα με την Αρχή οι 13 πολιτογραφηθέντες αλλοδαποί έκαναν τις εισφορές προφανώς γιατί ο ΔΗΣΥ κάνει όντως διεθνή καριέρα με τη φήμη του ως “μεγαλοπαραγωγός πολιτικής” (όπως λέει και ο εσχάτως εξαφανισμένος “σκιώδης” Μιχάλης Ιωαννίδης) να εξαπλώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Εντάξει, δεν είπε ακριβώς αυτό αλλά αυτή πάνω κάτω είναι η μόνη λογική εξήγηση. Κι εσείς μη δείτε κόμμα μιας μικρής χώρας να διαπρέπει στο εξωτερικό σε σημείο να λαμβάνει γαλαντόμες εισφορές από πολιτικά ψαγμένους και ευγνώμονες για την ύπαρξη του ΔΗΣΥ πολίτες (που όλως τυχαίως απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα λίγες μέρες μετά τη γενναιοδωρία τους), αμέσως να ουρλιάξετε “διαφθορααααά” σπιλώνοντας άμωμους κι άσπιλους, σκληρά εργαζόμενους για το καλό του τόπου ανθρώπους και δολοφονώντας χαρακτήρες. Ντροπή σας να μηδενίζετε τη σκληρή δουλειά των τοπικών οργανώσεων ΔΗΣΥ Σαγκάης, Πεκίνου, Κουάλα Λουμπούρ, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρης και φυσικά του Πορθμού της Μαλάκκα για την παγκόσμια διάδοση των πολιτικών αξιών και θέσεων του κόμματος.

Τι πάει θεμελιωδώς λάθος με την όλη εικόνα; Το πιο κραυγαλέο what the actually fuck? είναι το κίνητρο. Γιατί 13 αλλοδαποί επενδυτές, οι οποίοι μόλις απέκτησαν (ή επρόκειτο να αποκτήσουν) κυπριακό διαβατήριο, ένιωσαν την ακατανίκητη επιθυμία να ενισχύσουν οικονομικά τον Δημοκρατικό Συναγερμό; Πρόκειται για ιδεολογικούς υποστηρικτές της κεντροδεξιάς στην Κύπρο που στηρίζουν το όραμα του κόμματος; Για σκληροπυρηνικούς fans του Νίκαρου, του Φούλη, του Χαρούλη και των άλλων τιτανοτεράστιων “μεγαλοπαραγωγών πολιτικής” της Πινδάρου; Όταν ένας ξένος επενδυτής, που εξαρτάται από την έγκριση της εκτελεστικής εξουσίας (στην προκειμένη το Υπουργικό Συμβούλιο), δίνει λεφτά στο κυβερνών κόμμα, αυτό στη διεθνή πρακτική ονομάζεται buying access ή political grooming. Μπορεί να μην υπήρξε ρητή συμφωνία («πάρε 60 χιλιάδες, δώσε διαβατήριο»), αλλά δημιουργείται μια σχέση υποχρέωσης. Η αποδοχή αυτών των χρημάτων από το κόμμα, γνωρίζοντας την ιδιότητα των δωρητών, είναι -να το θέσουμε κομψά- ανήθικη, ακόμη και αν είναι καθ’ όλα νόμιμη.

Η Αρχή φαίνεται να έψαχνε για μια ρητή συμφωνία ανταλλαγής. Στο επίπεδο του εγκλήματος λευκού κολάρου η διαφθορά σπάνια γίνεται με γραπτά συμβόλαια ή ρητές υποσχέσεις. Η διαφθορά συχνά κρύβεται στη σύμπτωση συμφερόντων. Το γεγονός ότι η Αρχή λέει πως «δεν υπάρχει μαρτυρία» ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς» σημαίνει απλώς ότι κανείς δεν παραδέχτηκε τη συναλλαγή και δεν βρέθηκε κάποιο email που να το λέει ξεκάθαρα. Αυτό όμως δεν απαντά στο αν υπήρξε αθέμιτος επηρεασμός μέσω της «ευγνωμοσύνης» που εκφράζεται με τις συγκεκριμένες εισφορές.

Η περίπτωση της αγοράς ακινήτου από την εταιρεία του γαμπρού του τέως Προέδρου είναι ο ορισμός της σύγκρουσης συμφέροντος, ακόμα κι αν η τιμή ήταν λογική. Τι έχουμε εδώ; Έναν Ρώσο τραπεζίτη που θέλει διαβατήριο από την κυβέρνηση Αναστασιάδη και επιλέγει να αγοράσει ακίνητο από την οικογένεια Αναστασιάδη. Ακόμα κι αν το ακίνητο πωλήθηκε σε τιμή αγοράς (όπως λέει το πόρισμα), το κέρδος για τον πωλητή δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά η πώληση αυτή καθαυτή. Σε μια αγορά γεμάτη ακίνητα, η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία ή τουλάχιστον όχι χωρίς να υποτιμηθεί βάναυσα η νοημοσύνη μας. Το ότι αυτό θεωρείται... άμωμο κι αμόλυντο επειδή δεν βρέθηκε χειροπιαστή απόδειξη ανταλλάγματος, δείχνει πόσο χαμηλά είναι ο πήχης της πολιτικής ηθικής. Πάτος.

Η παραδοχή της Αρχής για καθυστερήσεις, λάθη στη μεθοδολογία και παλινωδίες είναι το λιγότερο αποκαρδιωτική. Τρία χρόνια μετά, βασικοί μάρτυρες (όπως ο Ρώσος πρώην πρόεδρος της τράπεζας) είναι άφαντοι. Η Αρχή είναι ξεκάθαρη σ’ αυτό: Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί αρμόδιο άτομο από την Promsvyazbank, αφού από το 2019 η εταιρεία δεν εκτελεί τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, η προσπάθεια των λειτουργών της Αρχής να εντοπίσουν τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ρωσικής τράπεζας από το 2006 μέχρι το 2018, απέτυχε. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει σήμερα επικοινωνία με τον τότε δικηγόρο του και τον αδελφό του, ενώ το διαμέρισμα στη διεύθυνση διαμονής του είναι συνεχώς κλειστό. Στα δε γραφεία εταιρείας του δηλώνουν άγνοια για το πού βρίσκεται. Κατ’ άλλα έγινε ενδελεχής έρευνα (για τρία χρόνια!) και δεν βρέθηκε τίποτα το μεμπτό.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης από την πλευρά του εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το πόρισμα επισημαίνοντας πως η έρευνα διήρκεσε πάνω από 3 χρόνια, γεγονός που κατά τον ίδιο υπονόμευσε τη δυνατότητα τεκμηρίωσης ενώ έκανε λόγο για παλινωδίες, παραιτήσεις ερευνητών και πιθανή σύγκρουση συμφέροντος διορισμένων λειτουργών. Υποστήριξε ότι το πόρισμα δεν αναιρεί την «έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος» και ζήτησε τη δημοσιοποίηση σχετικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2023.

Φαντάζομαι εάν η Αρχή ερευνούσε την ιερή μίζα των 300.000 ευρώ που εισέπραξε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος για να μεσολαβήσει ώστε να μπει στο fast track το διαβατήριο του Jho Taek Low ή την εξαιρετικά γενναιόδωρη εισφορά εταιρείας (που ανανέωσε τη παχυλή της σύμβαση με την κυπριακή κυβέρνηση) στον Ανεξάρτητο Φορέα Στήριξης που διαχειρίζεται η Πρώτη Κυρία, θα τα έβρισκε εξίσου “νόμιμα” και “θεμιτά”. Πως μπορείς να αποδείξεις ότι ο Λο δεν είναι αναγεννημένος χριστιανός που είδε το φως το αληθινό και θέλει να σώσει την ψυχή του ή ότι η εν λόγω εταιρεία απλά τρέφει λεφτά λεπτά φιλανθρωπικά αισθήματα και όλως τυχαίως από τις δεκάδες ΜΚΟ και φιλανθρωπικούς οργανισμούς του νησιού επέλεξε τον μοναδικό που έχει άμεση εμπλοκή με το Προεδρικό και έναν Πρόεδρο που επιθυμεί διακαώς να επανεκλεγεί το ‘28;

Όλο λέω να μην είμαι συνέχεια αρνητικός, καχύποπτος και μηδενιστής, αλλά πόσες ακριβώς ποινικές υποθέσεις προχώρησαν μετά από πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς από τη μέρα ίδρυσή της; Από την άλλη πάλι, πείτε μου ποιος την ίδρυσε να σας πω και πως θα κινηθεί.