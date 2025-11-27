Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο

Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στη σκηνή άφησαν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε για κατάθεση ένα πρόσωπο που φαίνεται να ήταν φίλος με τη 49χρονη γυναίκα.

Παράλληλα σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma «η άτυχη γυναίκα από την Νορβηγία εντοπίστηκε λίγο μετά τις 2 από φιλικό της πρόσωπο νεκρή στην μπανιέρα του διαμερίσματος που διέμενε στο Παραλίμνι.

Το φιλικό της πρόσωπο την αναζητούσε από χθες χωρίς η ίδια να δώσει κανένα σημείο ζωής Σήμερα την αναζήτησε εκ νέου στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο οποίο πέτυχε είσοδο από την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου.

Μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου έσπευσαν στη σκηνή και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Η ακαταστασία και κάποια σπασμένα αντικείμενα οδήγησαν τους ανακριτές σε περαιτέρω διερεύνηση, καθώς όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοικτά.

Στη σκηνή κλήθηκαν και οι ιατροδικαστές Αγγελική Πάπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία στη σορό της άτυχης γυναίκας.

Επί τόπου κλήθηκε και η υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών του αρχηγείου αστυνομίας. Παρόλα αυτά οι πολύωρες έρευνες στη σκηνή δεν κατέδειξαν και δεν απέκλεισαν κανένα ενδεχόμενο συμπεριλαμβανομένου αυτού της εγκληματικής ενέργειας».