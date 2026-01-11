Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες και 8ήμερη κράτηση: Πώς «έδεσαν» το κύκλωμα με τα κλοπιμαία και την κλοπή περιπτέρου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες και 8ήμερη κράτηση: Πώς «έδεσαν» το κύκλωμα με τα κλοπιμαία και την κλοπή περιπτέρου

 11.01.2026 - 19:29
Χειροπέδες και 8ήμερη κράτηση: Πώς «έδεσαν» το κύκλωμα με τα κλοπιμαία και την κλοπή περιπτέρου

Υπό κράτηση βάσει δικαστικού διατάγματος διάρκειας οκτώ ημερών, το οποίο εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, τέθηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 32 και 31 ετών, που συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού, από περίπτερο στην επαρχία Λευκωσίας. Μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας είχαν αρχικά εντοπίσει τους δύο υπόπτους να οδηγούν κλοπιμαία αυτοκίνητα και προχώρησαν στη σύλληψη τους.

Την περασμένη Παρασκευή 09 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες, τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν αυτοκίνητο που κλάπηκε στις 18-19 Δεκεμβρίου, να οδηγείται σε περιοχή στη Λευκωσία και αφού ανέκοψαν το όχημα, προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου οδηγού του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, (Αστυνομικό Δελτίο Τύπου Αρ. 4, ημερομηνίας 10/01/2026, σχετικό).

Μετά από νέες συντονισμένες έρευνες χθες Σάββατο, τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν αυτοκίνητο το οποίο κλάπηκε στις 20-21 Δεκεμβρίου, να οδηγείται σε περιοχή στη Λευκωσία, με οδηγό 31χρονο και συνοδηγό 23χρονη και το ανέκοψαν για έλεγχο. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου οδηγού, επίσης για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ αφού στο όχημα εντόπισαν διαρρηκτικά εργαλεία και μικρή ποσότητα κάνναβης, προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου και για τα αυτόφωρα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών και της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Για την κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων συνελήφθη και η 23χρονη, η οποία στη συνέχεια χθες κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Oι 32χρονος και 31χρονος συνελήφθησαν και με δικαστικά εντάλματα σύλληψης, που εκδόθηκαν μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού, που διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου, σε περίπτερο στην επαρχία Λευκωσίας.

Το πρωί της Κυριακής, οι 32χρονος και 31χρονος οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης τους, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης κλοπής των χρημάτων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου Νήσου, που επίσης διερευνά τις υποθέσεις κλοπής των δύο αυτοκινήτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγινε «ροζ» η λίμνη Παραλιμνίου – Γέμισε με φλαμίνγκο – Μαγικές εικόνες
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές
Ανησυχία για νέα έξαρση εποχιακών λοιμώξεων - Νοσηλεύεται ένα παιδί με RSV στο Μακάρειο - Τι να προσέξουν οι γονείς
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε όχημα σε πάρκινγκ και έγινε «καπνός» – Έκκληση για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφίες
Σοκάρουν τα στοιχεία: 44 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία - Χιλάδες τα περιστατικά το 2025
Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

 11.01.2026 - 19:08
Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, απαντά δημόσια στις έντονες αντιδράσεις και στα όσα διακινούνται το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το επίμαχο βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

  •  11.01.2026 - 14:56
ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

  •  11.01.2026 - 18:10
Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

  •  11.01.2026 - 19:08
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

  •  11.01.2026 - 13:26
Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  11.01.2026 - 17:09
Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

  •  11.01.2026 - 13:03
VIDEO: Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

VIDEO: Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

  •  11.01.2026 - 16:24
Γιώργος Θεοφάνους: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τα παιδιά του στο πάρτι των γενεθλίων του - Δείτε φωτογραφίες

Γιώργος Θεοφάνους: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τα παιδιά του στο πάρτι των γενεθλίων του - Δείτε φωτογραφίες

  •  11.01.2026 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα