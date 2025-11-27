Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤη Δευτέρα θα συζητήσει το Υπουργικό τις τοποθετήσεις νέων Γεν. Διευθυντών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα θα συζητήσει το Υπουργικό τις τοποθετήσεις νέων Γεν. Διευθυντών

 27.11.2025 - 20:36
Τη Δευτέρα θα συζητήσει το Υπουργικό τις τοποθετήσεις νέων Γεν. Διευθυντών

Τη Δευτέρα αναμένεται να συζητηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα τοποθετήσεων των νέων Γενικών Διευθυντών, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει τη Δευτέρα το θέμα των τοποθετήσεων των νέων Γενικών Διευθυντών, μαζί και το ζήτημα της πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους, η οποία είναι σε διαθεσιμότητα σε σχέση με την υπόθεση των κρατικών εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία δεσμοφύλακα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο

 27.11.2025 - 20:25
Επόμενο άρθρο

Έρευνα στην Ελβετία για τα πολυτελή δώρα επιχειρηματιών στον Τραμπ - Το Rolex και η ράβδος χρυσού

 27.11.2025 - 20:57
Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο

Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο

Πέπλο μυστηρίου απλώνεται πίσω από τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στο Παραλίμνι, ηλικίας 49 ετών. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο

Θάνατος 49χρονης: Εντοπίστηκαν σπασμένα αντικείμενα στη σκηνή - Κλήθηκε για κατάθεση φιλικό της πρόσωπο

  •  27.11.2025 - 20:25
Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

  •  27.11.2025 - 19:00
Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε τον κατάλογο εξοπλιστικών προγραμμάτων για το SAFE

Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε τον κατάλογο εξοπλιστικών προγραμμάτων για το SAFE

  •  27.11.2025 - 19:22
Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

  •  27.11.2025 - 16:15
«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

  •  27.11.2025 - 17:29
Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

  •  27.11.2025 - 17:01
Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

  •  27.11.2025 - 16:50
Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

  •  27.11.2025 - 20:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα