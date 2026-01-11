Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο «κόκκινο» το Μακάρειο: Πέντε παιδιά με γρίπη και βρέφος στην Εντατική

 11.01.2026 - 22:32
Στο «κόκκινο» το Μακάρειο: Πέντε παιδιά με γρίπη και βρέφος στην Εντατική

Αυξημένη παραμένει η πίεση στο Μακάρειο Νοσοκομείο λόγω των εποχικών λοιμώξεων, με την πληρότητα της Παιδιατρικής Κλινικής να αγγίζει το 80%. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται πέντε παιδιά με γρίπη, ενώ ένα βρέφος με RSV βρίσκεται στην Εντατική Παίδων, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να προκαλεί ανησυχία.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής, τα περιστατικά είναι διαχειρίσιμα, ωστόσο αναμένεται περαιτέρω αύξηση τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι λοιμώξεις του αναπνευστικού κορυφώνονται συνήθως τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Οι παιδιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, σε συνεργασία με άλλα νοσηλευτήρια, ώστε να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη επιβάρυνση. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση στους γονείς να επικοινωνούν άμεσα με τον παιδίατρό τους με την εμφάνιση συμπτωμάτων, να περιορίζουν τα παιδιά στο σπίτι όταν νοσούν και να αποφεύγεται η μετάβαση σε σχολεία και χώρους συγχρωτισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των εμβολιασμών, ειδικά για την εποχική γρίπη και τον RSV, καθώς και στα βασικά μέτρα ατομικής υγιεινής, ώστε να περιοριστεί η διασπορά των ιώσεων.

